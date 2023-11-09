政大在美校友豪捐3.2億台幣 盼創台灣「普立茲獎」
國立政治大學校友魏明光為了鼓勵學子積極向學，分期捐贈畢生積蓄1000萬美元，相當於新台幣3.2億予母校政治大學。除了予政大設立全校性獎學金外，也期盼比照美國哥倫比亞大學傳播學院普立茲獎模式，於政大設立「新聞傳播講座」與「傑出新聞傳播獎」。
魏明光1969年畢業於政大新聞系，後負笈美國密蘇里大學深造，課餘時間則至中餐廳工作籌措學費，並對餐飲業萌生興趣。90年代，魏明光於費城創立享譽美國餐飲圈的中餐廳「陽明軒」，成功在美打下一片美食帝國。
政大表示，即便魏明光日後從餐飲再跨足商業領域，但仍對新聞事業保持初衷，甚至善用傳播、行銷的重要性，成功讓中餐廳靠口碑打入美國主流社會。
魏明光曾於「台灣媒體觀察教育基金會」擔任監事，捐贈組織運作經費、幫助推動媒體改革，但始終對於沒能投身新聞產業耿耿於懷，於是分期捐贈1000萬美金予政大作為獎學基金。
政大指出，目前除規劃增設全校性的獎學金，鼓勵學生參與國內外實習、競賽和志工，也期盼能特別設立「傑出新聞傳播獎」與「 新聞傳播講座」，提升新聞系學生未來就業機會，增加新聞系影響力。獎項則盼能參考哥倫比亞大學傳播學院普立茲獎模式，以提攜有志於新聞工作的後輩，並樹立新聞標竿。
政治大學將於下周三、15日舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由政大校長李蔡彥代表與魏明光簽約，並邀請傳播學院歷任院長，以及當屆教師趙嬰、閻沁恆、黎劍瑩等人見證。
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