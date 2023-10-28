興大教授攜手業者研發普洱漱口水粉 預防齲齒
中興大學生物科技學研究所教授曾志正攜手沛美生醫，今日共同發表「熷茶普洱漱口水粉」，以普洱茶作為天然口腔保健素材，再加入烏龍茶反覆烘焙及陳放工序轉化的「熷茶」，製作為漱口水粉，不僅天然，還具甘醇溫潤風味，更可預防齲齒，大幅提升茶葉的實用性。
曾志正研究發現，烏龍茶烘焙轉化為「熷茶」，不僅溫和，回甘度也增加，而普洱茶中內含消脂素，能防止細菌附著在牙齒，形成一層生物性薄膜，預防齲齒發生，因此他與業者合作，結合兩者天然素材製作為漱口水。
曾志正表示，他接獲不少人反映，因為出國液體攜帶量有其限制，因此他與業者研究將漱口水粉末化，方便民眾攜帶。
沛美生醫董事長廖曼華表示，該漱口水沒有含酒精，也沒添加藥物，原料天然溫和，且同樣可以達到口腔清潔的功效。
廖曼華強調，傳統漱口水攜帶不便，且外銷貨運成本較高，在運送過程還會產生大量碳足跡，為了減少碳足跡及運輸成本，因此將漱口水製作成粉狀，方便民眾攜帶，又減少塑膠瓶器使用，只要加水就可以還原成漱口水，未來上市後將在國內各通路銷售，並外銷到國外，為口腔保健與茶葉市場開闢一條新路。
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