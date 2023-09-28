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泰晤士排行進步35名仍未躋身百大 台大自評「輸在這」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學在英國「泰晤士高等教育」特刊世界大學排名中排名152，較上一年度進步35名。圖／本報資料照片
台灣大學在英國「泰晤士高等教育」特刊世界大學排名中排名152，較上一年度進步35名。圖／本報資料照片

台灣大學在英國「泰晤士高等教育」特刊世界大學排名中排名152，較上一年度進步35名。台大今天表示，多數指標均有相當幅度進步，但在教學、研究聲望指標方面，受主觀及國際宣傳影響較大，因此今年進步，未能充分反映在國際聲望及排名上，將持續精進。

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）昨晚公布2024年世界大學排名，英國牛津大學連續第8年蟬聯世界第一，台灣大學世界排名第152、全台第一。來自台灣的大學之中，世界排名第二高的是中國醫藥大學，位居世界排行榜第301至第350名區間，另還包括位於第401至第500名區間的亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學，以及位於第501至第600名區間的成功大學、台灣師範大學、雲林科技大學。

台大今天發表聲明，台大在多數實質面指標均有相當幅度進步，惟在聲望指標方面（教學、研究聲望）受主觀及國際宣傳影響較大，將虛心參考，作為提升與進步的參考。但也強調，排名高低並不是大學最主要的任務，學校將善盡大學最重要的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才，並以大學所孕育的知識及研究，對國家社會帶來貢獻與影響力。

台大也提到，我國在半導體與科技方面於全世界具有舉足輕重的成就與影響力，近年在防疫抗疫方面的表現與實力也是舉世矚目，這些都與台灣在高教上多年來致力人才培育、耕耘科研所累積的成果息息相關，但未必能完全反映在世界大學排名上面。

台大表示，學校在教學、研究品質、產學合作等方面，均有相當程度進步；尤其是教學、產學合作均進入全球前百名。再進一步檢視各細項指標，台大在研究收入、研究卓越性、研究網絡影響力、產學合作收入、專利表現等方面表現最為突出，均獲得90分以上高分。

台大也提到，研究收入為平均每位教師研究經費，反映教師對外爭取研究經費的能力；研究卓越性為論文被引情形達該領域前10%的論文數，代表頂尖研究的數量；研究網絡影響力為全球具有高影響力論文中（如高度被引用論文），其所引用本校論文的數量，代表學校研究為全球頂尖研究重視的程度。

另外，產學合作收入為平均每位教師產學合作收入，包含產學合作計畫、技術移轉授權及衍生新創公司等收入；專利指標係統計引用本校論文的專利數量。台大表示，在這些指標獲得高分，代表台大研究於協助產業發展、以及轉化為智慧財產及知識經濟之貢獻。惟在聲望指標方面（教學聲望、研究聲望）受主觀及國際宣傳影響較大，將持續努力精進。

台大表示，雖在多數實質面指標均有相當進步，但受主觀聲望指標及國際化程度影響，這些進步或許尚未能充分反映在國際聲望及排名上。「台灣的大學普遍在這些跟國際化及國際聲望相關的項目比較吃虧，我們會採取更為積極的措施來提升國際化及聲望。」

疫情緩解後，台大表示，已規畫各種方案，例如深化重點姊妹校合作、加強參與國際高教與學術組織與聯盟、舉辦科技及高教高峰會、推動亞洲高等研究院等，也將配合教育部推動大學國際學術聯盟，致力促進國際學術合作與交流，提升國際學術聲望與影響力以及吸引國際人才。

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台大 高教 專利

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