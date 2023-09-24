校園圖書館爭艷 「全台最美」網齊喊這大學：以為是高級飯店

許多學生喜歡在圖書館讀書，你心目中也有最愛的校園圖書館嗎？一名網友在PTT發起討論，談及全台校園圖書館，聽聞有的私立大學圖書館很漂亮，台大圖書館似乎也不遑多讓，讓她不禁好奇問道「哪間大學的圖書館最漂亮舒服？」

貼文一出，就屬政大的達賢圖書館呼聲最高，網友們一面倒大讚宛如「高級飯店」，「政大達賢，沒有之一」、「政大達賢」、「達賢內部不錯」、「唯一只推達賢！」、「政大達賢，晚上點燈還以為是高級飯店」、「政大達賢進去以為是飯店的圖書空間」。

私校部分，網友則大推元智大學圖書館，「元智，最好清晨的時候進去，陽光透過樹蔭撒落下來的時候真的好美」、「元智真的讚，台大的並不屌，就很普通的學校建築物」、「元智圖書館真的很美」、「元智圖書館真不錯欸」。

元智大學圖書館曾獲第一屆遠東傑出建築設計獎。圖／元智大學提供

另外，網友們也分享不少自己喜愛的校園圖書館，「台北大學，有得獎」、「交大浩然，超美超舒服」、「清大總圖，硬體應該是目前台灣最頂」、「屏科大新蓋的超美」、「靜宜蓋夏圖書館」、「逢甲圖書館空間很有設計感，座位都要搶」、「清大旺宏館，某幾個地方位置超大超爽，只是有很多高中生會來」。

政大達賢圖書館於2019年落成，媲美南韓星空圖書館的設計享有「全台最美大學圖書館」稱號，不僅窗外景觀一片綠意盎然，館內設施開放PS4、桌遊等遊戲，更規劃VR體驗區等，都曾掀起熱烈討論；元智圖書館除了資源豐富，有逾30萬件館藏，還曾獲「建築師雜誌獎」及「遠東傑出建築設計獎」，成為不少偶像劇、廣告及MV的取景勝地。