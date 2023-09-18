大學爭設中醫學系 醫學會提2隱憂

國立陽明交通大學外加名額開中醫學系學士班、中興大學等校蓄勢待發，台灣中醫臨床醫學會提醒，中醫學系師生比、負責醫師訓練計畫容額不足，不樂見為訓練醫師科學家申設科系。

教育部8月31日發文同意國立陽明交通大學113學年度以「外加名額」設立中醫學系學士班，校方，面對中醫多數在基層診所僅少數在醫院的現況，新設中醫系培育醫院臨床、科學研究及生技產業所需中醫人才。

大學設立醫學系成本高，部分學校申請成立中醫學系。台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方近日透過新聞稿提到，陽明交通大學以培養「醫師科學家」為名，自費生外加名額，中興大學也跟進以培育可種植中草藥的「中醫師科學家」為名申設中醫學系，另有嘉義大學以及其他學校準備申設。

陳麒方強調，在少子化的現在，台灣高教量能應集中資源分配，非濫設科系。他以鄰近的韓國為例，點名韓國釜山國立大學，當初成立韓醫學系也是以培育醫師科學家為名，但畢業生追蹤至今也沒有真正全職投入醫師科學家工作者。

陳麒方說，不論是經濟合作暨發展組織（OECD）會員國、20國集團（G20）國家，都有醫事人力控管，不樂見台灣在中醫學系師生比不足問題未解、負責醫師訓練計畫容額不足的情況下，各大學紛紛以訓練醫師科學家之名申設科系。

陳麒方表示，研究人才培育在研究所，與大學端目標並不相同。台灣「中醫藥發展法」是參考韓國「韓醫藥育成法」，成立國立中醫學系緣由也是仿效韓國，那麼更應引以為鑑，呼籲落實高等教育醫事人力總額控管，才能讓醫學永續發展。

衛生福利部中醫藥司副司長黃純英告訴中央社記者，大學開設中醫學系都由教育部謹慎評估，畢業生進入職場前、銜接醫學教育的醫師訓練，保障病人安全，現階段評估容額足夠。至於每5年1次的人力評估，明年剛好將展開最新評估，預計納入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後民眾中醫就醫行為等改變審慎考量。