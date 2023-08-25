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研華澄清聲明：研華並未承諾捐贈明道大學3.3億

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
研華公司。圖/研華提供
研華公司。圖/研華提供

研華公司對於今日上午多家媒體報導我方承諾捐贈明道大學3.3億一事，澄清如下：

研華聲明指出，研華與承諾書上簽署單位德能科研為單純投資關係，亦即研華為純股東角色，因此德能科研之任何承諾皆為該公司行為，並不等同研華公司之決策與行為。

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