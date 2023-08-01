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興大喜事連連 詹富智校長就職 陳吉仲、薛富盛出任部長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中興大學校長詹富智今就職，提到農業部長陳吉仲、環境部長薛富盛，說興大師生與有榮焉。記者陳秋雲/攝影
中興大學校長詹富智今就職，提到農業部長陳吉仲、環境部長薛富盛，說興大師生與有榮焉。記者陳秋雲/攝影

中興大學校長詹富智今就任，校園喜事連連。8月1日除詹富智就職與行政團隊佈達，現任農委會主委、興大應經系教授陳吉仲，今接任農業部部長，前校長薛富盛22日將接任首任環境部部長。

國立中興大學8月1日下午舉辦「第17任校長就職暨一級主管佈達典禮」，興大植物病理學系終身特聘教授詹富智接任校長。詹富智強調，將以「協調、熱忱、創新、行動」的態度，穩健踏實帶領行政團隊與師生校友，共同邁向新的里程。

詹富智是美國康乃爾大學植物病理系博士，出生彰化田尾，在興大植病系取得學士及碩士學位後，赴美深造，民國89年返回母校服務，歷任植病系主任、生科中心主任、智慧農業研發中心主任、有機農業推動中心主任、農資學院院長、副校長，也是社團法人臺灣農學會理事長及財團法人中華農學會董事長。

8月興大喜事連連，出了陳吉仲、薛富盛兩位部長。詹富智表示，興大師生與有榮焉，也證明興大百年來在農業及環境領域的深耕，獲得各界肯定，興大未來將持續擔任智庫角色，在前瞻研發、人才培育等面向作為政府的堅實後盾，為國家社會貢獻心力。

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