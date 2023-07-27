清大科管院訪問史丹佛大學胡佛中心 解密兩蔣日記秘辛
兩蔣日記將在今年底前由美國歸還台灣，未來將存放國史館提供各界學者研究，清華大學科技管理學院昨天訪問加州史丹佛大學，關注兩蔣日記是否能還原台灣的歷史地位真相與政治經濟脈絡，為台灣未來的政治經濟發展提供借鏡，更盼了解史丹佛與矽谷經驗，能為清大與竹科關係提供更好的發展前景。
兩蔣日記是蔣中正及蔣經國的私人日記，原始文件量高達15箱文件，目前仍暫存在史丹佛大學胡佛研究中心，文件完整紀錄蔣中正1917年到1972年、蔣經國1937年到1979年的人生軌跡， 不過兩蔣日記因對台美及兩岸歷史研究有重大意義，又因18年來歸屬權始終存在爭議，使史丹福大學胡佛研究所、蔣家後代及台灣政府歷經司法纏訟，釐清日記所有權。
兩蔣日記日前由美國加州聖荷西聯邦地區法院判決所有權歸屬國史館，兩蔣日記原件將在今年底前全數送回台灣，國史館日前已派員前往史丹佛大學清點史料數量，不過因兩蔣日記歸還台灣的時機敏感，巧遇明年總統選舉，因此造成政經界不小話題。
清大科管院公共政策與管理所（MPM）主任趙相科率團組成的團隊26日在日記歸台前，前往史丹佛大學胡佛中心訪問，試圖解密日記祕辛，了解兩蔣日記中所記錄的冷戰時期美中台關係，同時關注現在台美及兩岸關係議題，以及台灣民主政治、經濟產業發展現況。
胡佛研究中心檔案館東亞館藏部主任林孝庭對於兩蔣日記歸台抱持樂觀，認為台灣民主發展已進入成熟階段，兩蔣日記史料將能提供台灣學者更詳細的歷史分析、推進學術研究貢獻。
林孝庭指出，兩蔣日記歸台後關於日記當中所記錄的歷史真相解釋權將由國史館開放給各界學者進行研究，因此各界學者個別對於日記內容所作出的解釋是由學者各自負責，胡佛研究中心都予以尊重，同時未來胡佛研究中心仍會持續保有日記副本。
趙相科表示，史丹佛大學之於加州矽谷等同清大之於新竹竹科，兩者都對科技業有重要影響力，不僅培養高等教育人才，同時大量為科技業提供高階技術人員，因此藉訪問機會，希望深化雙方交流，透過史丹佛在舊金山矽谷的經驗，也能提供竹科更好的發展借鏡。
趙相科指出，兩蔣日記對於台灣的經濟政治歷史發展存在關鍵解答，因此對於台灣學術界是相當重要的史料。此次訪學團成員包含清大EMBA、MFB、MBA、MPM等學生參與，並由前總統府新聞秘書、胡佛中心研究員郭岱君向清大訪問團解析台灣經濟轉型，以及台灣在印太地區計畫主任祁凱立（Kharis Templeman）、現代中國研究員譚安（Glenn Tiffert）說明美中台三邊關係。
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