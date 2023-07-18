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大學向研修生招手 入台審核塞車

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

今年二月起，大陸已讓陸籍短期研修生來台，卅一所國內大學向陸生招手，共二六二名陸生來台參加春季班短期研修，被陸生招聯會解讀為「好跡象」。只是招生仍得「各顯神通」，不少大學今年三月啟動秋季班招生，預計今年暑假開學，陸籍研修生來台人數有望再創高峰，卻也盼相關機關應加速審核陸生入台證。

疫情影響陸籍研修生來台交換，一度讓不少私校苦惱，隨全球逐步解封，教育部去年七月八日開放境外學位生專案申請入境，陸委會也在去年十一月七日起調整陸港澳人士入境規定，陸籍研修生得申請來台研修。教育部統計，一一一學年度第二學期，包含台大、政大、清大等卅一校，共二六二名陸生來台短期研修。

世新大學今年春季班迎來卅四位陸籍研修生，世新大學副校長李功勤表示，去年開放研修生入境後，大陸姐妹校作業時間不到二周，招生時間被大幅壓縮，但校內自今年三月起積極赴大陸推廣秋季班，四個月內前往廿多所大學，舉辦多場學術交流說明會，預估今年秋季班招生人數，將較春季班成長許多。

元智大學國際長梁韵嘉表示，儘管疫情期間無法與姐妹校實體互動，但仍透過線上營隊交流維繫關係，春季班交換生、研修生人數有逐漸回流，目前預計秋季班約將有四十名交換生、卅名研修生來台；另恢復雙聯學位，今年預計將有四名陸籍學生來台。

一位不具名大學行政人員表示，陸籍研修生、交換生來台，須經教育部國際司審核，再到移民署審核發放入台證，陸生取得入台證後須向大陸申請「大陸居民往來台灣通行證」，才能取得簽證資格。他表示，不少學校已送件一段時間，卻因件數太多疑似塞車，導致行政作業、住宿安排都懸而未決，相關單位應加速審核。

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陸生 世新大學 教育部

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