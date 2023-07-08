ChatGPT AI不只寫論文 東海大學生拿來減碳獲全國冠軍

ChatGPT AI等生成式智慧聊天機器人崛起，用來寫論文引發學術倫理爭議。國內首次開放ChatGPT AI創作的全國數據驅動創新大賽冠軍，今天下午4時30分出爐，由東海大學企管系學生發揮創意，以「一起來碳集」，透過載具發票減碳，從170隊中脫穎而出奪冠。

這項賽事由東海大學主辦，數位產業署指導，獲鼎新電腦及台灣微軟贊助，鼓勵學生運用鼎新METIS PaaS平台與Azure OpenAI創作，為國內首次開放使用ChatGPT AI創作的全國性大賽，吸引台大、成大、政大、東海等校170隊報名參賽，其中28隊成功入圍決賽。

東海大學工學院教授白鎧誌所帶領的大學企管系學生「內心最敏感的地方，一起來碳集」團隊，奪下冠軍30萬大獎。評審認為，該團隊以大數據的創新方式計算耗碳量，鼓勵民眾選擇減碳的交通工具，並與企業合作，達到現在最夯的減碳目的，可行性非常高，因此奪冠。

東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信說，比賽競爭激烈，最大亮點是超過65%入圍隊伍使用ChatGPT設計。東海公事處處長黃兆璽與數創學程教授李政雄帶領的「石中劍」隊伍，透過自行開發的媒體識讀量表，結合ChatGPT Bing偵測假新聞，未來可作為新聞媒體識讀的數位教學教案。

數位產業署長呂正華說，ChatGPT興起，此競賽不僅鼓勵學子利用AI設計，跨入數位驅動的時代，也能透過在比賽的競爭中，學習並發展茁壯。

鼎新電腦總裁葉子禎指出，此次比賽透過與東海大學學界端的合作，培育人才以及實際與產業接軌的實力，未來希冀持續年度辦理賽事，培育更多具有AI思維的業界人才。