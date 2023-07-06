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中興大學濕地昆蟲展開跑 免費開放參觀

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
展示活體水生昆蟲。圖／中興大學提供
展示活體水生昆蟲。圖／中興大學提供

中興大學昆蟲展開跑，今年主題為「蟲出江湖」，以濕地昆蟲為主軸，藉由模型、展版與擬真造景，打造沉浸式展覽，身歷其境的體會昆蟲世界的神奇與美妙，展期至7月9日，對外開放免費參觀。

活動總召葉芷瑜表示，展覽是由興大昆蟲學系系學會主辦，為系上兩年一次的全國性大活動，展區介紹濕地環境的重要性、濕地昆蟲的特殊構造、昆蟲的生存環境所面臨的危機，以及昆蟲對於生態的重要性，引導參展民眾反思「生態」的保育。

展場規劃沉浸式特展，設有標本區、活體昆蟲區，展出龍蝨、紅娘華、蜻蜓、負子蟲等各式濕地昆蟲，另設有小劇場、小遊戲及DIY，讓參觀者透過遊戲，學習昆蟲科普知識，也能帶走自製獨一無二的紀念品，寓教於樂。

葉芷瑜說，展售部販賣文創紀念商品，以及與系上合作的優良蜂產品，7月6日則邀請濕地領域及水生昆蟲領域相關學者到校演講。

現場展示水生昆蟲模型。圖／中興大學提供
現場展示水生昆蟲模型。圖／中興大學提供

濕地 劇場 中興大學

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