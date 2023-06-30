他考上台、美2大名校選不了 網友一面倒「全不選台大」

大學升學考試放榜，現在正好是考生煩惱該如何選擇學校的時期。有網友同時考上台灣的台灣大學及美國的普渡大學，但卻不知道該如何選擇學校。PTT網友則一面倒建議就讀普渡大學，有人坦言，讀完台大可能還得出國「洗學歷」，讀完普大就可以直接工作。

一名網友在PTT發文表示，他考上了美國普渡大學（Purdue University）CS大學部跟台灣大學CS大學部，不過卻無法決定該如何選擇，比較兩所學校的校友，台大知名校友包括諾貝爾化學獎得主李遠哲、電腦科學家姚期智；普大知名校友則有中華民國第四任總統府參軍長孫立人、美國太空人阿姆斯壯等，他好奇問「哪一間比較好，該去哪一間啊？誰比較強？」

不少網友一面倒支持普大，紛紛留言「普渡啊，這還要想，灣灣人資看到國外大學自動分數1.35倍」、「普渡...直接在國外工作就好」、「傻了才留在鬼島」、「能逃離鬼島就快逃啊，留在台灣當奴幹嘛」、「單純論排名的話普渡大勝」、「肯定是普渡，台灣很封閉的」、「台大還要洗美博，普渡學士就可以工作了」。

也有網友建議「其實要看家裡有沒有錢，有錢甚至可以留學到碩士博士，家裡沒錢，乾脆碩士博士再留學」、「如果你很愛城市生活，建議大學台大，研所再去普渡，研所再找灣區實習就可以」。

根據《維基百科》資料指出，普渡大學又譯普度大學，是美國中西部印第安納州的一所大學，為擁有六個校區的普渡大學系統的旗艦校區，學生人數約四萬人，主校區位於印第安納州蒂珀卡努縣西拉法葉，該校為2022年美國大學排名第49名。