超越清大、陽明交大 泰晤士亞洲排名「這間私校」居全台第4

一名民眾在社群網站表示，自己的弟弟不想讀大學，認為科大和高中學的東西差不多，可是父母親卻一直認為「學歷很重要」，為此家庭吵了不少架，民眾苦惱許久後上網發文詢問，網友一面倒，表示「學歷是工作入場券，沒有注定找的工作限制很多」。

2023-06-23 14:23