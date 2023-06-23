超越清大、陽明交大 泰晤士亞洲排名「這間私校」居全台第4
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年亞洲大學排名，位於台中霧峰的亞洲大學擠進前50大，名列全台第4，超越清華大學、陽明交通大學。對此，亞洲大學表示，亞大推動智慧科技研究、教學等都能與時俱進，與國際接軌。
泰晤士高等教育特刊公布，入榜亞洲前50大校依序為台灣大學，與沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學並列第29名；中國醫藥大學第33名、台北醫學大學第43名、亞洲大學與以色列耶路撒冷希伯來大學、日本名古屋大學並列亞洲第49名。第85的陽明交通大學，清華大學列第95的。
亞洲大學說明，亞大全校推動Al，至ChatGPT、生成式Al，元宇宙、AR、VR等智慧科技研究、教學，及永續發展S D G s聯合國17項目標課程，老師在學術，以及落實教學方面都能與時俱進，與國際接軌。
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