快訊

被女網紅影射性侵未遂…廖峻今提告 驚曝原因：我大後天要開刀！

國家級警報響！新北市大雷雨狂轟 「這2區」被列示警區域

超越清大、陽明交大 泰晤士亞洲排名「這間私校」居全台第4

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學。圖／亞洲大學提供
亞洲大學。圖／亞洲大學提供

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年亞洲大學排名，位於台中霧峰的亞洲大學擠進前50大，名列全台第4，超越清華大學陽明交通大學。對此，亞洲大學表示，亞大推動智慧科技研究、教學等都能與時俱進，與國際接軌。

泰晤士高等教育特刊公布，入榜亞洲前50大校依序為台灣大學，與沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學並列第29名；中國醫藥大學第33名、台北醫學大學第43名、亞洲大學與以色列耶路撒冷希伯來大學、日本名古屋大學並列亞洲第49名。第85的陽明交通大學，清華大學列第95的。

亞洲大學說明，亞大全校推動Al，至ChatGPT、生成式Al，元宇宙、AR、VR等智慧科技研究、教學，及永續發展S D G s聯合國17項目標課程，老師在學術，以及落實教學方面都能與時俱進，與國際接軌。

亞洲大學 陽明交通大學 清華大學

延伸閱讀

泰晤士亞洲大學排名台大最佳 「3私校」超越陽交大、清大擠進前50

清大推出全台第一輛無人駕駛電動賽車 8月征戰歐洲

父罹癌星途巨變...人氣童星13年前發願從醫 他兌現動人承諾上陽交大醫學系

與父同為清大校長！天文學巨擘徐遐生辭世 清大今辦追思會緬懷

相關新聞

韓留學生控遭教授歧視、被譏「神經病」 政大回應了

國立政治大學一名韓籍留學生在社群平台上控訴，稱三年前選擇來台攻讀政大教育學系碩士，但於校內遭遇教職員歧視和譏笑，並指控教...

弟不想讀大學問「學歷很重要嗎？」網一票：吃到苦頭就知道了

一名民眾在社群網站表示，自己的弟弟不想讀大學，認為科大和高中學的東西差不多，可是父母親卻一直認為「學歷很重要」，為此家庭吵了不少架，民眾苦惱許久後上網發文詢問，網友一面倒，表示「學歷是工作入場券，沒有注定找的工作限制很多」。

南韓留學生控遭師譏笑歧視「上台示範跆拳道」 政大：與學生緊密溝通

Dcard文章揭露，一名南韓留學生控訴，3年前選擇來台攻讀政治大學教育學系碩士，如今好不容易畢業，回首過去就讀政大期間，受到系上許多教職員的無視及譏笑...

超越清大、陽明交大 泰晤士亞洲排名「這間私校」居全台第4

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年亞洲大學排名，位於台中霧峰的亞洲大學擠進前50大，名列全台第4，超越清...

南美大學生愛上台灣升學碩士班 前進農業夢想

玻利維亞學生馬可（Marcos）在自己國家念大學時，遇到台灣留學生談起台灣外銷農產品，引起他的興趣，即申請來台就讀大葉大...

泰晤士亞洲大學排名台大最佳 「3私校」超越陽交大、清大擠進前50

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2023年度亞洲大學排名，台灣排名最佳的大學院校是台灣大學，與沙烏地阿拉伯的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦