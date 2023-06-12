興大最強4畢業生獲台美跨國獸醫雙聯學位 將留美執業

中興大學獸醫學系4位畢業生，大二時透過興大與美國堪蕯斯州立大學（Kansas State University, 簡稱KSU）獸醫雙聯學位制度，赴美攻讀，經2年大學預科及4年學士後獸醫專業訓練，6月順利取得兩校獸醫(專業與學士)學位，且成功考取美國獸醫師執照，將留美執業。

美國獸醫為學士後4年制，大學4年加上學士後4年，美國獸醫一般需要8年養成時間，多年來只允許具美國居留權身分者就讀。興大2017年2月與堪蕯斯州立大學簽訂國內首創的獸醫學士跨國雙聯學位，學生在興大就讀2年大學部，再加上堪蕯斯州立大學1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，最快7年可取得兩校校獸醫學位。

興大所簽訂的跨國獸醫雙聯學位，大二生有機會轉接學士後等級的美國獸醫學位，前所未見，興大2017年8月獸醫學系薦送吳宣薇、林祐萱、賴勃宇、王禹心4位學生到堪蕯斯州立大學，經6年學科與實習訓練，4人已在5月底參加堪蕯斯州立大學畢業典禮，並考取美國獸醫師執照，將分別在維吉尼亞州、加州、明尼蘇達州、科羅拉多州的獸醫醫院服務。

吳宣薇、林祐萱特地返國參加興大畢業典禮，吳宣薇畢業後將至維吉尼亞州的動物診所，擔任全科醫師，之後則可能考慮再進修或是回台服務。他認為，雙聯學制讓他有更多選擇，增加不一樣的人生體驗。

吳宣薇說，實習期間幾乎每天都有不少的病歷可學習和診斷，透過實作方式訓練臨床思維。她印象深刻的是，大部分的醫師跟飼主都很注重學生的意見，因學生們跟住院寵物病患相處的時間最久。在專業醫師的指導下，學習溝通技巧、診斷各種病例、打病歷表和開處方簽，這對於畢業後獨立看診是很重要的訓練。