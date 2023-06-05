淡江大學發射探空火箭「淡江一型」 屏東旭海試射成功

為促進台灣太空科技發展，國科會於屏東牡丹旭海設置「短期科研探空火箭發射場域」，由國家太空中心辦理審查，淡江大學航空太空工程學系於今上午6點27分順利發射研製的探空火箭「淡江一型」，是全國繼陽明交通大學、成功大學之後的第3個學校團隊，也是第1所使用短期科研探空火箭發射場進行火箭試射的私立大學。

此次試射的科研火箭「淡江一型」，為平均推力150公斤的單節式固態火箭，由淡江大學航空太空工程學系教授王怡仁帶領學生研製，火箭全長1.82公尺，最大直徑12公分，重量約34公斤。火箭採用新興的RNX推進劑，屬硝酸鹽複合推進劑，平均推力150公斤、最大推力200公斤，燃燒時間9秒，總衝量約1萬3500牛頓‧秒，飛行高度逾4.5公里。

計畫主持人、淡大教授王怡仁表示，團隊過去沒有發射大型火箭的經驗，此次試射主要有2個目標，測試火箭團隊系統整合的能力，以及測試通訊與遙測系統，為未來的全型火箭做準備。

淡大航太系主任蕭富元表示，根據測站回報，火箭飛行高度為4827公尺，與模擬射高4600公尺比較，算是相當精確，取得遙測資料與火箭升空過程順暢。

他說，航太系開授太空工程相關課程多年，成立太空科技實驗室，以研製小型硝糖火箭的方式提供學生太空系統工程訓練。此次發射公里級火箭的機會，可驗證這幾年的教育成果，這些學生將來可成為我國太空產業的生力軍。

主要負責火箭發動機研製碩士生鮑光晟說，RNX為新興的固體推進劑，其性質穩定、安全，因此本次試射也可驗證該推進劑具備將火箭推送至數公里高度的能力。