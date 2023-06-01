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一窩蜂轉系 雞首不成淪「牛尾」
各大學近日統計一一一學年在學生轉系數據，除了工學院部分學生盼好上加好，轉系至電資學院外，人文社科院等仍是學生轉出大宗。但學界認為，若台灣的人口結構未改變，未來各行各業均缺工，換句話說，只要認真學習，無論哪個領域都不怕沒出路，但若只是追隨社會趨勢卻沒興趣，當不成雞首還容易淪為「牛尾」。
根據台大一一一學年度申請及核准轉系之轉入轉出比率統計，文學院如人類系、圖資系升大二申請轉系比率約在廿五％左右，社科院社工系則達卅八點一％，政治系公行組更超過四十％。
一名社工系教師指出，人文社科院常成為進入商、管理學院的轉系跳板，也有部分學生是抱持興趣和願景入學，但入學後發現就業市場和想法有落差，如社工除了薪水普通、事情繁雜又還需執行家訪，不少女學生因此卻步，或家人不放心，勸說下轉系，「至少未來工作不用這麼辛苦」。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，大學各項專業必須均衡發展以因應未來產業，過度倚重單一領域，對教育而言沒有好處，且若台灣人口結構未改，二○三○年前後預計各行各業都會缺人才，而近年入學的大學生，多少能趕上該波人才缺口。
魏佳卉認為，熱門科系雖然未來機會多，但競爭也較激烈，真的有興趣而轉系當然沒問題，但就怕沒興趣只是「一窩蜂」，當不成雞首還容易淪為「牛尾」。
台大則表示，公立大學辦學不應以就業市場為導向，除非學系新生註冊率不佳，才會檢討其招生名額。
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