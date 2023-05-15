清華秘境蝴蝶園蝴蝶大爆發 目前賞蝶最佳時機

國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的鳳蝶等，數十隻蝴蝶翩翩飛舞，美得令人目不暇給，除了追螢火蟲，現在正是賞蝶最佳時機，蝴蝶種類預計7、8月將達到高峰。

清華蝴蝶園2008年成立，但許多學生可能大學四年都沒去過，蝴蝶園地點位於人社院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以過去，也可以走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。

清大表示，曾任人社院院長的教授黃一農、哲學所教授張旺山、中文系教授方聖平等人都是蝴蝶園誕生的重要幕後推手，他們帶領師生、志工整理荒蕪的土地並種植蜜源植物，打造適合蝴蝶復育的環境。

清華蝴蝶園現在已經成為新竹重要的生態景點，園內可觀察到的蝴蝶多達一百多種，其中體型最大、深負盛名的蝶種為「黃裳鳳蝶」，許多小朋友戶外教學、或喜愛生態觀察的民眾都會慕名前來拍蝶。