快訊

揭共軍對台5戰術 我掌握紅色沙灘參數 摸清攻台可能路線

為猥褻嫌犯提供訴訟策略 士林高雄2法官遭免除職務

NBA／莫蘭特又直播亮槍！遭聯盟調查、球隊暫停活動

清華秘境蝴蝶園蝴蝶大爆發 目前賞蝶最佳時機

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，橘色斑蝶正在吸取花蜜。圖／清大提供
國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，橘色斑蝶正在吸取花蜜。圖／清大提供

國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的鳳蝶等，數十隻蝴蝶翩翩飛舞，美得令人目不暇給，除了追螢火蟲，現在正是賞蝶最佳時機，蝴蝶種類預計7、8月將達到高峰。

清華蝴蝶園2008年成立，但許多學生可能大學四年都沒去過，蝴蝶園地點位於人社院後面，從人社院旁北面的「竹林小徑」或南面的「終南小徑」都可以過去，也可以走相思湖步道往慈塘方向，經「斑蝶小徑」進入。

清大表示，曾任人社院院長的教授黃一農、哲學所教授張旺山、中文系教授方聖平等人都是蝴蝶園誕生的重要幕後推手，他們帶領師生、志工整理荒蕪的土地並種植蜜源植物，打造適合蝴蝶復育的環境。

清華蝴蝶園現在已經成為新竹重要的生態景點，園內可觀察到的蝴蝶多達一百多種，其中體型最大、深負盛名的蝶種為「黃裳鳳蝶」，許多小朋友戶外教學、或喜愛生態觀察的民眾都會慕名前來拍蝶。

清大說，每年5至9月是賞蝶最佳時機，各種蝴蝶數量、種類復育成功，數量逐年倍增，預計7、8月達到高峰，如今已有大量鳳蝶、灰蝶、粉蝶、蛺蝶等不同品種的蝴蝶，還有青色斑蝶等數十種蝴蝶。現在是賞蝶的好時機，賞蝶黃金時間是上午8點半到11點，以及下午2點到4點。蝴蝶園內不能噴殺蟲劑，蚊子較多，提醒民眾賞蝶可穿長袖長褲。

清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的鳳蝶等，數十隻蝴蝶翩翩飛舞，圖為兩隻青斑蝶正在交配。圖／清大提供
清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的鳳蝶等，數十隻蝴蝶翩翩飛舞，圖為兩隻青斑蝶正在交配。圖／清大提供
國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，美麗的鳳蝶正在吸取花蜜。圖／清大提供
國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，美麗的鳳蝶正在吸取花蜜。圖／清大提供

蝴蝶 清大 新竹

延伸閱讀

為拍「消失的紫斑蝶」險卡斷崖 被居民對空鳴槍警告

跟著蝴蝶去旅行 水保局推出20條農遊路線玩南投

藍蝴蝶飛舞了！彰化「鳶尾花盛開超好拍」，前往旅人小屋舒宿看得到

清華大學前校長徐遐生辭世享壽80歲 兩大哉問催生繁星計畫

相關新聞

「2023青春設計節X青春影展」頒獎 全台設計科系蹦創意

「2023青春設計節」今天在高雄駁二藝術特區大義區LIVE WAREHOUSE，舉行頒獎典禮，共頒發音樂設計類、視覺傳達...

清華秘境蝴蝶園蝴蝶大爆發 目前賞蝶最佳時機

國立清華大學復育多年有成的生態祕境蝴蝶園開放了，清大指出，清華蝴蝶園已迎來蝴蝶大爆發，黃色粉蝶、青色斑蝶，還有體型碩大的...

中醫系爭議／中醫師素質不一 菜鳥看診「亂槍打鳥」邊治療邊學習

國人生病會想看中醫的不到三成，原因很多。在中部診所執業的一名「七年級」中醫診所院長坦承，中醫沒有固定且標準答案，新手菜鳥醫師進入臨床後遇到問題往往只能「亂槍打鳥」，靠「機緣」邊治療邊摸索出自身診斷方式，導致中醫師素質參差不齊，該名診所院長也質疑，大學中醫系淪為「國考總複習班」。不過有中醫系學生認為，大學是教導學生在學會基礎的中西醫知識後可做更多延伸，並不是專門製造「診所醫生」的工廠。

技職老師不會實作、學生跑工廠零基礎…傳產現場看技職失靈的憂心

「和春培養出的銲接人才，外面搶著要！」和春技術學院（和春）執行長羅世雄在公開場合如此說著。在私校退場機制運作之下，多間私立大專校院面臨停招、停辦，和春便是其中之一。羅世雄日前北上立院舉行記者會，批評教育部處理私校退場只知清算，全然不顧技術人才培養。前述話語的背後，藏著「技職教育失靈」的弦外音，台灣傳統產業長期面臨缺工問題，當技職體系失去應有的培養人才功能，台灣傳產是否將吞下這顆苦果？

成大「碑傳台灣400年」展 31件珍貴拓本回顧台灣歷史

成功大學歷史系與國史館台灣文獻館、台南市立博物館首度攜手合作，推出「碑傳台灣400年珍藏拓本聯展」，展出31件歷經不同時...

說台語嘛也通 成大團隊開發「台華語點歌APP」免費下載

國立成功大學資訊工程系教授盧文祥、工業設計系教授張婉鈴率研究團隊，開發「台華點歌」APP。台語是許多長輩的主要語言，此A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦