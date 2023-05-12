南科園區事業廠商南台科大辦交流座談聚焦智慧製造技術

南台科大與中華民國南科園區產學協會舉辦「園區事業廠商交流座談聯誼會」，邀請聯電、台灣默克集團、啟碁科技、盟立自動化、能元科技、睿生光電、華邦電子、律勝科技、台虹科技、均豪精密等業界專家學者探討自動化、智慧化、智慧製造及元宇宙應用技術議題，分享技術並展示產學合作成功案例，要讓「園區產業發展更上層樓」

南台科大教授張萬榮擔任與談專家學者，邀請成大教授鄭芳田分享「工業4.1-實現零缺陷的智慧製造與工業4.2-實現淨零碳排的綠色智慧製造」、經昌汽車電子工業經理陳彥智分享與張萬榮產學合作的「人工智慧PCBA不良焊點辨識技術於PCBA電路板製造產線之建置成果」、佐臻董事長梁文隆分享「智慧眼鏡於智慧製造應用成果案例」，立達軟體科技創辦人李明達分享「將廠內知識庫 KB 由搜尋介面轉換為類ChatGPT自然語言使用者介面」。

校方表示，分享讓與會者進一步了解智慧製造最新趨勢技術，掌握相關培訓技術。為業界提供互相學習、交流心得平台，促進產學合作，推進台灣製造業的轉型升級。

校方表示，近年關注智慧製造發展，積極與產業界合作，共同探索智慧製造在各個領域應用。獲教育部「智慧聯網技術開發與應用人才培育擴充計畫」補助，建置全台灣大專唯一針對解決製造業物件檢測瑕疵漏檢率問題並以人工智慧技術為基礎的「Smart Factory+智慧製造視覺檢測實作工廠」。更與智慧眼鏡大廠佐臻共同成立南部「5G+XR元宇宙應用技術研發中心」，結合佐臻AR智慧眼鏡、XR元宇宙空間與南台人工智慧、5G聯網、與數位內容製作等技術。

校長吳誠文表示，交流座談會是促進交流合作的重要平台，希望推動園區事業廠商了解南台在智慧製造領域的研究和實踐成果，也能強化師生與在地產業接軌量能，為智慧製造發展和人才培養做出更大貢獻。