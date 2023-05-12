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明道大學欠薪3個月 教職員再聲請支付命令

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

明道大學被教育部列為專案輔導學校，財務狀況仍未改善，最近3個月沒發薪水，39名教職員一狀告上法院，二度聲請支付命令；校方昨天回應，對教學及工作崗位上兢兢業業的同仁，學校深感抱歉，董事會仍努力在5月31日前，讓資金順利挹注到位。

據了解，明道大學原本通知4月底前撥付2至3月教職員工欠薪，不料跳票。教職員自救會5月1日向彰化地方法院聲請支付命令，要求校方在法定期限20天內支付，但沒下文，教職員自救會10日二度聲請支付命令，支付4月欠薪。

明道大學表示，今年2、3、4月無力撥薪，在連續多次未實現撥薪承諾下，對教學及工作崗位上兢兢業業的同仁，學校深感抱歉；學校董事會仍努力爭取本月底前順利挹注到位，以解除教育部專輔限制。學校對教職員基於家庭生計以及個人權益在理性與法治程序上的作為，表示尊重。

據指出，明道大學5月2日召開校務會議，多名教職員代表提出，學校財務不正常影響層面廣，包括教職員家庭生計、學校運作和學生學習情緒都受到影響，應盡速改善。

農糧署農機租借中心設在明道大學，彰化縣政府質譜分析儀也放在明道大學，代表學校特色辦學受政府肯定。明道大學期盼教育部以協助代替束縛，幫明道大學牽線促成公私立大學整併或改設分校的可能性，讓明道大學在台灣農業精緻化路上繼續前進。

教育部 自救會

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