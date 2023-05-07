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中州科大7月31日退場 墊付額達1.2億

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
中州科大2021年爆發烏干達學工案，遭列專輔學校，去年底申請停招，今年7月底將停辦。本報資料照片
中州科大2021年爆發烏干達學工案，遭列專輔學校，去年底申請停招，今年7月底將停辦。本報資料照片

五月至七月間將有大專校院陸續退場，其中近年爆發烏干達學工案的中州科大即將於七月卅一日停辦，本報掌握，教育部已於近日召開安置說明會，剩下逾二百名學生將安置到鄰近科大就學。此外，中州科大也因財政困窘，向私校退場基金申請墊付一點二億元維運，創下退場學校中單一最高墊付額紀錄。

中州科大於一九六九年創校，二○二一年爆發烏干達學工案，迫使外籍生任黑工，彰化地檢起訴數名高層，學校也遭教育部列為專案輔導學校。去年底校方主動向教育部提停招，將於今年七月底停辦。

教育部指出，學校應屆畢業生共五五七人，還有二六一人需安置，預計分發到弘光科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學及南開科技大學等四間學校。

技職司副司長柯今尉表示，學生安置後只要達成安置學校畢業條件，即可取得新學校畢業證書。學生基本上都安置於對應科系，學分由新學校採認抵免；若對接科系略有不同，則由新學校進行學分認證。

由於中州科大去年底即傳出財務吃緊，校方也向教育部申請退場基金墊付一億二八五五萬，終讓教職員拿到數個月欠薪和年終。

柯今尉表示，由於過去學校多只用於教職員資遣、學生安置等，中州則是用於去年十月至今年七月停辦前的學校營運，其墊付額是現行單一校最高者。

經查，過去退場學校包括高美醫專、永達技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院及稻江科技暨管理學院等校，也都有申請退場基金墊付，主要用於學生安置，額度較高者約在五千至六千萬元左右。

教育部也統計，中州科大目前還有一一二名教職員工，包括六十四名教師和四十八名職員，後續將依照慰助金發放辦法發給資遣、退休及離職慰助金。學校退場後將由法人辦理解散清算，剩餘財產依照私校退場條例可歸屬於地方政府、捐贈退場基金、公立學校或中央機關，目前法人尚未決定捐贈對象。

教育部 科系 烏干達

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