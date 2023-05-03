8+9讀資工混超好？他勸文組「這些科系」別讀 過來人親曝現況

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聯合新聞網／ 綜合報導
大學文理組科系的選擇，攸關到未來的出路及薪水，也是大眾長期爭論的議題。示意圖。圖為今年學測照片。圖／聯合報系資料照片
大學文理組科系的選擇，攸關到未來的出路及薪水，也是大眾長期爭論的議題。示意圖。圖為今年學測照片。圖／聯合報系資料照片

大學文理組科系的選擇，攸關到未來的出路及薪水，也是大眾長期爭論的議題。一名已屆30歲的網友就在Dcard分享個人經歷，點名某些文組科系無法賺大錢、CP值低，看著昔日同窗不愛讀書，卻仍有不錯發展，讓他不禁呼籲學弟妹們「千萬不要選文組」。

原PO表示，他以30年人生經歷告訴學弟妹「慎選科系」，除了法律、商科外，千萬別選無法賺大錢的文組科系，如政治、歷史、中文、哲學、社會、心理、社工等等科系，否則「人生一定會後悔」。原PO更指出，這些科系就算進再好的大學也沒用，最好的出路頂多是當老師、教授或公務員，CP值很低。

原PO直言，十幾年後會發現，就連國中時代不愛念書的「8+9」、成績不好的同學，只要不走太歪，開餐飲店、賣車行，甚至當YouTuber經營自媒體都賺的比自己多；又或他們只能考上私立學校，但選資工寫程式，每個月收入也都賺比自己好。

原PO認為，根本原因在於，他點名的文組科系「根本不是多困難的知識」，掌握這些知識也不需要多高門檻的技術或努力。若真的想靠讀書翻轉人生，原PO建議要選擇讀較困難的科系，如理工、醫學等等，因為不是誰都讀得來，所以在社會中收入高。

貼文一出，網友們評價兩極，「這篇文章的受用人是家裡經濟普通或以下的人唷，真的非常有錢是什麼都能選擇的」、「現實就是大部分人的第一考量就是薪水，我今年也重考跑去醫牙電資了」、「說真的，不是每個人都有辦法選理工科系念...」、「非常認同你，我高中的8+9同學，隨便念一間名字都沒聽過的大學資工系，結果現在混的超好」、「念理工有辦法保證年薪百萬嗎？知道自己沒特別拿得出手的專長還是好好努力斜槓吧」。

不過，留言區有過來人表示，過去自己高中也是8+9跟吊車尾，大學則是從理工轉人文領域，且正是畢業於原PO點名「千萬別碰」的科系之一，並坦言確實沒有賺大錢。

但他反駁，原PO所指的知識門檻有些偏頗，知識的底線遠比想像的深與廣，很多知識的價值體現於學術層面而非含金量；另外，經營自媒體也沒有想像中的簡單，要長期成功且口碑良好，絕對是需要策略的，像阿滴、啾啾鞋、老高、博恩、志祺七七成績應該都不差的。

過來人直言，文組的高薪之路，確實很難有特定攻略。但，「生活也是我們自己在過的，你能喜歡自己的生活最重要」，連人生都跟選遊戲角色一樣要精算cp值，對他來說太無趣了，「我仍舊享受我的背景帶給我與人建立關係、溝通與覺察情緒的能力」。

文組 薪水 科系 公務員 YouTuber Dcard 斜槓

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