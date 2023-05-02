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東海大學擠下241所世界名校 勇奪美國史丹佛大獎第三名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學工設系的大四學生周悅儒(左二)組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」第三名，也是台灣首度得獎。圖／東海大學提供
東海大學工設系的大四學生周悅儒(左二)組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」第三名，也是台灣首度得獎。圖／東海大學提供

東海大學擊敗美國賓州大學、加州戴維斯大學、北京理工大學等世界241所名校，與美國紐約大學、印度NMIMS設計學院奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」前三名。東海大學校長張國恩表示，工業設計系周悅儒能獲得國際大獎，不僅證明她的努力，也代表東海在AI跨域、博雅教育的開花結果。

史丹佛大學長壽中心正逢十周年，2023年以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，吸引全球38個國家、241個團隊參與國際設計大賽，台灣更有多所國立大學參賽。

東海大學工設系的大四學生周悅儒組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，在前八強擠下大陸北京理工大學、加州大學戴維斯分校、美國賓州大學等名校，與美國紐約大學、印度NMIMS設計學院兩所世界名校擠進前三強，獲得世界第三名的殊榮，也是台灣首度得獎。

周悅儒說，這次比賽因為畢業專題，提出這個創意計畫，並邀請明志科技大學、國立台北教育大學的同學一同討論。此次要感謝IMC 國際工商經營研究社理事長葉欣芝、社長劉燕飛、生命線全國理事長陳宗聖、以及東海工設系傑出校友周鴻仁的大力資助，才能完成這個設計。

周悅儒的指導教授羅際鋐說，周悅儒上月25日飛往美國史丹佛大學進行最終決賽，以絕佳的表現獲得優異成績。這個獎項是設計界的標竿型大賽，周悅儒不僅奪得35位由設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審目光，更獲得進一步與企業合作的機會。

東海大學校長張國恩說，周悅儒積極主動進取的精神，讓東海與有榮焉，她更讓世界看見台灣，值得為她感到驕傲。

東海大學工設系的大四學生周悅儒(右一)組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」第三名，也是台灣首度得獎。圖／東海大學提供
東海大學工設系的大四學生周悅儒(右一)組成的跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」第三名，也是台灣首度得獎。圖／東海大學提供

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