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崑大賴力弘打敗職業好手前進「WCE世界盃杯測師大賽」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大餐飲系學生賴力弘（中）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供
崑大餐飲系學生賴力弘（中）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系四年級學生賴力弘熱愛研究咖啡，13日參加「2023 WCE世界盃杯測師大賽台灣選拔賽」，憑著敏銳過人的嗅覺打敗全台百名好手職業咖啡師、贏得「杯測師大賽－台灣選拔賽」冠軍，明年將代表台灣前往美國參加世界大賽。他22歲是有史以來最年輕國手，「以享受比賽的心情及穩定的節奏一路向前」。

指導老師餐飲系助理教授施智偉說，賽事由社團法人台灣咖啡協會主辦，規格與等級與世界賽接軌，也是目前唯一能代表台灣參加相關世界賽的賽事，職業賽的最高殿堂。競賽的難度極高，選手需在8分鐘內完成8組24杯咖啡的杯測，在24杯咖啡中找出8杯不一樣的咖啡，答題數最多，時間最短獲勝，十分考驗選手味嗅覺及臨場反應。選手除努力練習，還須控制飲食，保持味嗅覺敏銳度。賴力弘從百位選手過關斬將進決賽八強再獲得冠軍，實屬不易。

施智偉說，主審得知學生年紀僅22歲相當驚訝，直說是本賽事有史以來最年輕的參賽者，也是第一位以學生身分取得此賽事台灣冠軍，「在場咖啡專業人士都對崑大餐飲系學生的能力表示驚豔」。

賴力弘曾是崑大精品咖啡社社長，喜歡咖啡，也常與同學烘豆討論咖啡沖煮及風味，甚至犧牲假期每天到校練習，發揮平常在校辛苦練習的成果。

崑大餐飲系主任洪綺吟表示，崑大為師生打造國際咖啡認證中心、專業飲料調製教室，並引進各種世界級賽事指定機種，提供學生課程練習及選手培訓，希望能提供學生更豐富的學習資源，讓學生在專業領域中持續發光發熱。致力打造優質學習環境，讓學生能夠使用與業界接軌專業設備，專業師資悉心指導學習到最先進的技術並適應職場變化。

崑大餐飲系學生賴力弘（右二）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供
崑大餐飲系學生賴力弘（右二）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供
崑大餐飲系學生賴力弘（右）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供
崑大餐飲系學生賴力弘（右）打敗職業好手，將代表台灣前進明年「WCE世界盃杯測師大賽」。圖／校方提供

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