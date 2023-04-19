大學拚節能改變校園型態 專家籲別放任學生在宿舍挖礦

台灣永續能源研究基金會今（4/19）舉辦「2023台灣永續大學論壇」，目前已有73所大專校院出版永續報告書。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，大學和醫院等是非常耗電的場所，為求永續發展必須改變生活形態，如不能放任學生在宿舍挖礦、獲取加密貨幣。

「2023台灣永續大學論壇」應邀各大學參與，前國立成功大學校長蘇慧貞以「多元協作的永續發展」為題演講。她表示，有時候學生在永續議題上比學校走得還快，美國很早就有學生倡議，希望大學校務基金逐步減少石化燃料、燃煤等投資，進而引領產業轉型創造社會責任。

蘇慧貞指出，成大在2019年9月起就不再加碼投資化石燃料產業，校內政策更限制直接投資碳密集能源產業，建立永續投資策略。

簡又新則表示，目前從能源、建築到金融等領域都面臨重大轉型，又大學和醫院等都是非常耗電的場所，尤其大學節約能源步調應和政府大方向一致。

簡又新也指出，但節約能源也可能改變大學校園生活型態，如是否規定學校實驗室都必須安裝獨立電錶，以此管理用電情況；再者，近年大學宿舍也傳出學生在宿舍挖礦，消耗學校大量電能以此獲取加密貨幣，宿舍也應加強管理，不該放任學生私下挖礦。

簡又新表示，現在很多大企業想做永續發展卻找不到人才，大學教育應重新調整，如商管領域的學生，也許應該開始學習公司含碳財務計算分析，屆時出社會才能把握住時機。

教育部政務次長劉孟奇今天也表示，目前已有73所大專校院出版「永續報告書」，提出永續策略和目標，專注於能源等議題並落實社會責任。

劉孟奇指出，教育部已成立9個氣候變遷教學聯盟，透過跨領域合作發展教材、舉辦創意實作競賽，激發學生對氣候變遷議題的興趣和關注，為台灣培育永續發展的人才。