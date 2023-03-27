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睽違3年教育部大學社團評選熱鬧登場 百餘績優社團獲頒獎金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年學生社團評選共計116所大專校院263個社團報名參加。圖／虎科大提供
今年學生社團評選共計116所大專校院263個社團報名參加。圖／虎科大提供

睽違3年的大專校院學生社團評選及觀摩表揚，今天在虎尾科大熱鬧登場，共計116所大專校院263個社團參加，經評選後共107個團體或個人、活動獲獎，分獲2萬5千元到8千元不等獎金，接受教育部學務特教司長吳林輝頒獎，其中有22所大學社團分獲特優獎奪得最高額獎金，喜出望外。

疫情影響社團評選停辦3年，為讓各校社團彼此交流、觀摩，今天同步舉辦特優社團觀摩與經驗交流及社團指導教師座談會，邀請特優社團分享經驗，提升社團經營品質。

虎科大校長張信良表示，期待藉由評選、觀摩，強化全國各校社團體質，並透過社團多元發展與自主學習，培養學生的信心。教育部司長吳林輝除肯定學生參與社團經營，也期許學生在未來求學及求職的過程中，都能應用社團所學，創造自己的精彩人生。

評選結果出爐，元智「管樂社」、台大「漁村服務社」、醒吾科大「表演藝術系學會」、台南應用科大「滿滿愛吉他社」、逢甲「逢甲合唱團」、屏科大「嘻哈街舞社」、嘉大「蘭潭國樂團」、高雄醫大「生物醫學暨環境生物學系學生會」、長庚「光火藝術社」、中國醫大「管弦樂社」分獲最佳社團特色活動獎。

弘光科大「國際餐旅青年學習社」、台北科大「采音吉他社」、致理科大「豔陽國際志工社」、長庚科大「玩具世界社」、朝陽科大「基層文化服務隊」、德明科大「舞蹈研習社」、明志科大「熱愛音樂社」、勤益科大「弦音吉他社」、弘光科大「食科系學會」、僑光科大「行銷與流通管理系系學會」、雲林科大「會計系系學會」、東海「千陽管樂社」、中央「咖啡研究社」、北大「北大管樂團」、慈濟「人醫社」、嘉大「農藝志工隊」、海洋「樂水社」、靜宜「管樂社」、世新「合唱團」、文化「勞動暨人力資源學系系學會」、高雄師大「教育學系系學會」、輔仁「職治學會」等22個社團獲特優獎，分獲2萬5千元最高額獎金。

虎科大校長張信良（左一）對參與社團多元發展的學生，其培養出的信心與表現給予肯定。圖／虎科大提供
虎科大校長張信良（左一）對參與社團多元發展的學生，其培養出的信心與表現給予肯定。圖／虎科大提供
虎科大邀請111年度特優社團蒞臨現場分享經驗，座談會現場學生彼此互動熱烈。圖／虎科大提供
虎科大邀請111年度特優社團蒞臨現場分享經驗，座談會現場學生彼此互動熱烈。圖／虎科大提供
教育部學務特教司司長吳林輝（左三）出席「112年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」頒獎。圖／虎科大提供
教育部學務特教司司長吳林輝（左三）出席「112年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」頒獎。圖／虎科大提供

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