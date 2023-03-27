睽違3年教育部大學社團評選熱鬧登場 百餘績優社團獲頒獎金

睽違3年的大專校院學生社團評選及觀摩表揚，今天在虎尾科大熱鬧登場，共計116所大專校院263個社團參加，經評選後共107個團體或個人、活動獲獎，分獲2萬5千元到8千元不等獎金，接受教育部學務特教司長吳林輝頒獎，其中有22所大學社團分獲特優獎奪得最高額獎金，喜出望外。

疫情影響社團評選停辦3年，為讓各校社團彼此交流、觀摩，今天同步舉辦特優社團觀摩與經驗交流及社團指導教師座談會，邀請特優社團分享經驗，提升社團經營品質。

虎科大校長張信良表示，期待藉由評選、觀摩，強化全國各校社團體質，並透過社團多元發展與自主學習，培養學生的信心。教育部司長吳林輝除肯定學生參與社團經營，也期許學生在未來求學及求職的過程中，都能應用社團所學，創造自己的精彩人生。

評選結果出爐，元智「管樂社」、台大「漁村服務社」、醒吾科大「表演藝術系學會」、台南應用科大「滿滿愛吉他社」、逢甲「逢甲合唱團」、屏科大「嘻哈街舞社」、嘉大「蘭潭國樂團」、高雄醫大「生物醫學暨環境生物學系學生會」、長庚「光火藝術社」、中國醫大「管弦樂社」分獲最佳社團特色活動獎。