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長榮大學互動設計系 獲教育部大學程式設計競賽銀獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝

長榮大學資訊暨設計學院互動設計學系教師朱瓊珮、王献章指導學生吳政霖、陳姿綺、張祐筑組成「霹靂小組」團隊以高齡者互動體感遊戲「齡肌一動」，前天擊敗台大團隊獲得銀獎表現亮眼，今天返校獲表揚。

校方表示，這次競賽眾多國立大學團隊參與，從初賽到入圍決賽競爭激烈，參賽作品需考量應用性、創意性、挑戰性與完成度，決賽時則需提交展示影片及完整的程式，並進行簡報報告解說，以展現作品完整性。

決賽隊伍20組18日在政大公企中心現場展示評選，結果第一名由地主「政治大學租迪」獲獎，第二名由長榮大學，第三名「台大券哥券姐」。

長榮大學互動設計系主任陳雍正表示，霹靂小組團隊體認高齡化社會健康問題，構思設計齡肌一動這款適合高齡者互動的體感遊戲，透過視覺互動設計結合體感程式的跨域創新，提升高齡者運動動機，跨領域整合互動設計成效令人驚艷，在眾多國立大學優秀的參賽作品中脫穎而出。

陳雍正說，學系學習目標即是互動資訊與設計藝術的跨領域整合，學系也導入STEAM創新教學模式於專業課程學習中，期望培育更多的跨領域人才，此次嘗試參與教育部Coding 101程式設計競賽，便能嶄露頭角獲得殊榮，再次驗證跨域學習的重要。

教育部2019年開始舉辦Coding 101大學程式設計競賽，目的在提升學生因應軟體快速變化、相關領域運算思維、軟體創作與統合、運算表達理解等能力。

長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
長榮大學互動設計系團隊作品，獲教育部大學程式設計競賽銀獎。記者周宗禎／翻攝
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長榮大學 團隊

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