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中興大學後醫系招生 今年首招偏鄉離島學生
中興大學第二屆學士後醫學系開始招生，3月13日至24日開放報名，今年首度招收設籍離島的學生，預計分兩組共招收23名公費生，甲組19名一般生，乙組4名限原住民、偏鄉、離島身分，兩組名額得相互流用，國內外大專校院學士以上學歷者，皆可報考。
中興大學校長薛富盛表示，興大去年成立後醫系，23個公費生名額滿招，學生涵蓋工程師、社工師、醫檢師等多元背景，大多有數年工作歷練，對於從醫及投入偏鄉醫療，志向明確。
薛富盛說，興大後醫系在國內首創哈佛大學模式，與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系合作，並整合校內十大領域開設多層次課程，包含全人醫療、智慧醫療、精準健康3個「模組課程」，協助學生深入探索不同領域，4所醫院並提供實習及專業臨床訓練場域。
台中榮總教學部主任兼興大後醫系主任黃金隆說，興大後醫系與台中榮總今年2月共同啟用大體解剖室，解剖室設於台中榮總研究大樓，硬體方面自日本引進全自動急速大體防腐處理設備，可同時全面數位智能操控，設備規格與安全性皆為世界級高規格標準。在基礎教學方面，系上除聘有4位專業解剖學師資，台中榮總實務經驗豐富的外科醫師也可隨時協助指導。
為協助學生提早了解偏鄉醫療情況，今年1月興大後醫系學生與台中榮總醫療團隊，一同前往南投義鄉羅娜部落協助義診，2月則與童綜合醫院前往苗栗泰安鄉象鼻部落、天狗部落、清安村與龍山部落進行醫療服務。
為推動偏鄉醫療人才永續，興大本屆乙組報考資格除原有的原住民身份外，另新增離島、偏鄉身份。離島包含澎湖縣、金門縣、連江縣、蘭嶼鄉、綠島鄉、琉球鄉，須設籍離島至少連續6年，關係人（其父、母、祖父、祖母、外祖父或外祖母）其中之一於該生出生起至報考當年設籍未曾間斷者。
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