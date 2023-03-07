中興大學後醫系招生 今年首招偏鄉離島學生

中興大學第二屆學士後醫學系開始招生，3月13日至24日開放報名，今年首度招收設籍離島的學生，預計分兩組共招收23名公費生，甲組19名一般生，乙組4名限原住民、偏鄉、離島身分，兩組名額得相互流用，國內外大專校院學士以上學歷者，皆可報考。

中興大學校長薛富盛表示，興大去年成立後醫系，23個公費生名額滿招，學生涵蓋工程師、社工師、醫檢師等多元背景，大多有數年工作歷練，對於從醫及投入偏鄉醫療，志向明確。

薛富盛說，興大後醫系在國內首創哈佛大學模式，與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系合作，並整合校內十大領域開設多層次課程，包含全人醫療、智慧醫療、精準健康3個「模組課程」，協助學生深入探索不同領域，4所醫院並提供實習及專業臨床訓練場域。

台中榮總教學部主任兼興大後醫系主任黃金隆說，興大後醫系與台中榮總今年2月共同啟用大體解剖室，解剖室設於台中榮總研究大樓，硬體方面自日本引進全自動急速大體防腐處理設備，可同時全面數位智能操控，設備規格與安全性皆為世界級高規格標準。在基礎教學方面，系上除聘有4位專業解剖學師資，台中榮總實務經驗豐富的外科醫師也可隨時協助指導。

為協助學生提早了解偏鄉醫療情況，今年1月興大後醫系學生與台中榮總醫療團隊，一同前往南投義鄉羅娜部落協助義診，2月則與童綜合醫院前往苗栗泰安鄉象鼻部落、天狗部落、清安村與龍山部落進行醫療服務。