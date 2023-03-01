文化大學61週年校慶 董座陳泰然：維新、創新賡續榮光

老牌私立大學中國文化大學今天舉行61週年慶祝大會，頒發前世界棒壘球總會副會長、文大董事彭誠浩名譽教育學博士學位，以表彰其對文大數十年的無私奉獻。董事長陳泰然也引述《詩經》名句「周雖舊邦，其命維新」形容文大，文大是有歷史背景的學校，但必須維新、創新，才能賡續榮光。

文大今舉行61週年校慶大會，校長王子奇表示，文化大學走過一甲子的精采與風華，會以創辦人的辦學理念「華岡魂」作為思想中心，伴隨著文大邁向下一個里程碑。

陳泰然則提出「華岡六一、質樸堅毅；群策群力、風華再續」的生日願望表示。陳泰然表示，61是個獨特的數字，讓人聯想到宋朝的六一居士歐陽修。歐陽修的六一，是指藏書一萬卷，金石遺文一千卷等；文化大學的六一則是一片天、一座山、一群人等，以及一定會成功。

陳泰然表示，「周雖舊邦，其命維新」適合形容文大現在的處境，文大是有歷史的學校，但文大必須維新、創新，才能賡續榮光。 61週年校慶是肩負新使命的開始，也是邁向另一個甲子的起點，感謝所有為文大付出的人，讓文大再現風華。

創價大學校長鈴木將史致詞表示，創價大學與文化大學自1995年成為姊妹校以來交流密切，他未來也將致力兩校間更深化的交流；他還提到創價大學創辦人池田大作當年與文大創辦人張其昀的對談，張其昀表示建設大學就如同生死搏鬥，但只要學生努力向學就心滿意足。

此外，文大今天頒發學術研究成果獎、教學特優教師及傑出通識教育教師獎等，也將致贈感謝感獎座及華岡人榮譽卡給已故的文化大學化學系郭陽明教授的家屬，以感謝捐贈300萬元成立「化學系郭陽明教授紀念獎學金」嘉惠學子。