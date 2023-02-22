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沒「錢」途、搞社運？社會系畢業當社工是少數 過來人親揭職場優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
112年學測成績將於明（23）日出爐，考生們也開始為選填志願苦惱。圖／美聯社
112年學測成績將於明（23）日出爐，考生們也開始為選填志願苦惱。圖／美聯社

112年學測成績將於明（23）日出爐，考生們也開始為選填志願苦惱。一名過去曾就讀社會系的網友在Dcard分享「關於社會系的五大迷思」，一一破解包括畢業當社工、搞社會運動、未來沒出路、要做一堆報告、不需會數學等等大眾對社會系的刻板印象。

對於人們常將社會系誤喊為「社工系」，原PO表示社會系的畢業生的確會有人當社工，但占系上人數的比例非常少。社會系的課程不是為了培養社工，課程設計主要是為了讓學生具備對整體社會的分析能力，懂得如何利用嚴謹的研究方法詮釋社會現象、培養批判意識，因此探討範圍會非常廣，「不會僅侷限於社工體系、社會福利與社會正義這塊」；另外將兩科系進行比較，社會系、社工系所學理論也有差異，前者較重「整體」，後者則較重「個案」。

談及大眾對社會系學生愛搞社會運動的迷思，原PO解釋，實際上社會運動只是社會學探討的其中一門領域而已。不過，過去一項針對太陽花學運參與者的調查顯示，社會及行為科學學門樣本參與的比例（7.3%），顯著高於實際學門的比例（3.6％），可以說明像是社會學系的學生，相對於其他科系而言真的比較會參與社會運動，探究其背後原因，可能是在社會系逐漸培養出對社會現象的批判意識，想學以致用。

原PO坦言，確實社會系相比於法律系、會計系、電機系而言，在台灣並沒有一個專門對應的職場領域，社會系的出路還是以公家機關，或是投入市場調查、市場分析等為主；有些學長姊也會投入非營利組織，或繼續從事學術研究，社會學系的出路可說是非常廣，並非完全沒有職場優勢

然而，讀社會系還是得碰上數學。原PO解釋，由於對社會現象所提出的假設或預測，都得經由數據分析與資料處理來驗證，因此會運用到的數學是以「社會統計」為主，並不會像微積分、線性代數那麼複雜，而是聚焦在操作報表、抽樣、統計檢定等基本加減乘除的概念。

至於報告量是否會很多？原PO認為還是因校而異，但為了要建立對社會完整的研究方法與分析架構，四年間學生會學到一系列社會研究方法與社會學理論，甚至可能從大一就會讀到大量的社會學文本，因此藉由報告實際應用所學，從簡單的設計問卷、訪談或是田野調查各類型都有，每次的內容都可說是相當紮實。

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