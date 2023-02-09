大學生進駐偏鄉布袋菜舖社區 活化正義國小廢校空間打造農產賣舖
嘉義縣政府農村再生輔導團隊，2018年起寒暑假帶領大學生進駐農漁，以年輕創意帶領推動農村社區發展，6日團隊進駐沿海袋鎮菜舖社區，討論活化廢校正義國小，打造成社區農產賣舖。
農村再生輔導團隊進駐布袋菜舖社區5天，與居民討論如何將正義國小教室空間，打造成社區農產小賣鋪，學生從活動前搜集案例分析，抽取出適合元素運用，邀請設計裝修公司與朝陽科技大學景觀及都市設計老師，指導室內場域空間設計運用，落實計畫構想，藉年輕學子創意活力，展現社區發展願景。
農業處農村發展科長張安吉說，為推動農村社區發展，寒暑假引導學生進入農村，提出運用學校專業知識、自身創意或所學專長，參與農村社區公共事務，改善農村社區創意不足，以及年輕世代缺乏理解等問題，引導農村社區自發性觀念啟發，增加學生體驗農村生活機會。
縣府農村再生輔導團隊5年內，先後帶嘉大景觀系學生進駐朴子市德興社區，進行老屋文史資料調查，進駐新港鄉月眉社區，探討窳陋空間景觀規畫及農產品包裝設計面向，進駐梅山鄉瑞里社區，與多家莊園研討門面設計營造，每年都在不同社區發揮創意參與改造計畫。
張安吉表示，盼藉學生走出教室落實社會責任實踐，將課堂所學創意及想法轉為實務操作，社區小賣鋪空間融入社區歷史文化、攏絡居民參與社區發展事務、引導社區對於未來規畫願景的藍圖，有明確方向，結合在地故事，打造醬菜博物館、體驗教室等多元彈性空間，加入導覽、體驗、餐飲等多角化經營，呈現不同以往的農村營造變化，吸引外縣市遊客體會嘉縣農村，了解農村社區魅力，提升社區六級化產業模式，希望年輕人回鄉讓農村改變，發揮創生力量。
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