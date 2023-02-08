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兒想讀中文系...母嘆文組尪沒錢想阻止 網友掀論戰：別害小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽正為想讀中文系的兒子苦惱，擔憂其未來出路，意外掀起熱議。示意圖／Ingimage
一名媽媽正為想讀中文系的兒子苦惱，擔憂其未來出路，意外掀起熱議。示意圖／Ingimage

112年學測落幕，成績將於2月23日公布，不少考生開始著手準備個人申請，思考該如何選填志願。不過Dcard上卻出現一篇「兒子堅持讀中文，男生真的適合中文嗎？」文章，疑為一名媽媽正為想讀中文系的兒子苦惱，擔憂其未來出路，意外掀起熱議。

原PO表示，自己年輕時懷孕早婚沒想太多，從文組科系畢業的丈夫手上也沒什麼錢，如今他後悔讀文組，也認為自己愧對小孩。根據原PO丈夫說法，身邊讀文組的男生，不少都因為薪水低被嫌棄，女方父母也不太可能接受比自己低薪的男生，考量種種原因，原PO不希望兒子重演丈夫劇本，更直言「現在高房價、高物價，讀文組真的不適合成家」。

貼文一出，多數網友都不認同原PO說法，認為還是要尊重小孩的興趣，「看他自己喜歡什麼比較重要吧，硬要他去念自己不喜歡的東西，最後沒畢業休學什麼的有比較好嗎？而且很多人出來也不是做本科的工作，沒差吧」、「難不成讀了妳心目中的科系，妳兒子出來薪水就會高嗎...」、「給他選，免得以後有藉口怪到你們頭上」、「妳這種觀念，不要害妳小孩吧」、「如果他知道自己要什麼，那就是他自己的人生，跟他說清楚讓他明白利弊即可」。

另一名鍾愛中文的網友也指出，過去曾被家人逼著念資工系，結果所有必修都修兩次以上，仍在成績頗爛的情況下輔系中文。最後所有同學都去科技業領高薪，自己則繼續念中文所，也讓他有所感悟，「人終究會長成他自己想要的樣子的，就算會迷惘後悔這也是人生」。

對此，同樣畢業於中文系的女網友分享自身經歷。她表示從小家裡窮，一路半工半讀到大學畢業，今年29歲，現在在媒體業月入7萬，同學則在貴族學校當老師月入8萬，自己後來在工作中發掘了對於流行病學的興趣，最近申請上了台大公衛所。

回首過往，該名女網友也鼓勵，人生千萬不要設限，路都是人走出來的，遇到困難就去面對，想方設法解決，但千萬不要放棄自己熱愛的事，即使過程很辛苦，但因為都是發自內心喜歡的，所以也甘之如飴。

科系 文組 薪水 填志願 學測 Dcard

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