民宅難入...興大號召公民出力 解開台灣南北白蟻害蟲之謎

民宅發生白蟻蟲害，研究團隊不得其門而入。中興大學昆蟲系研究團隊號召公民加入科學計畫，200多人提供3000多件樣本，成功解開防治白蟻關鍵問題。

多年以來，在台灣，不管研究人員或防治業者，都不清楚民眾家中出現的白蟻具體屬什麼物種。不同的白蟻，對症下藥才有效。但因白蟻所入侵的大部分都是民宅，研究人員採樣不得其門而入，陷入白蟻防治的困境。

2015年，中興大學昆蟲學系教授李後鋒的研究團隊，發起一項公民科學計畫。李後鋒說，不如想辦法讓民眾成為幫忙採樣的幫手。

團隊架設了台灣白蟻物種鑑定服務網，讓民眾可以登錄採集白蟻的時間與地點，也透過臉書設立「白蟻大水蟻交流社團」，公告這個公民科學計畫，邀民眾只要遇到白蟻就動手「抓蟲」，把樣本寄回中興大學都市昆蟲學實驗室，由研究團隊進行鑑定。

全國各地防蟲業者響應，從2015年至2020年之間，共有200多人蒐集到的樣本達3024件。

研究團隊透過分析，解開了幾個有關台灣白蟻的關鍵問題。首先，危害台灣建築物最嚴重的分別是台灣家白蟻與格斯特家白蟻。

台灣家白蟻是原生種，危害量占了45%，主要分布在北部。格斯特家白蟻則屬入侵種，佔了50%，主要分布在南部，但逐年持續往北擴散。

根據民眾採集到的時間，發現格斯特家白蟻的分飛季節，比台灣家白蟻早40天，高峰分別出現在四月中旬與五月下旬，代表白蟻離開原本的巢穴，找尋下一個新的築巢地點。

李後鋒建議，如果發現家中有大量白蟻分飛，盡快聯絡專業防治公司協助，室內減少使用光源或者採用黃色燈光，可減少白蟻飛入。

其他還有黃肢散白蟻、台灣土白蟻、截頭堆砂白蟻等物種，危害有限。研究人員更在樣本中，意外發現新害蟲，台灣從未記錄過的長鼻白蟻，推測從東南亞入侵，後續仍須進一步監測。

李後鋒說，這項研究是全世界有史以來最成功的都市白蟻害蟲調查計畫，研究成果協助建構了台灣的害蟲基礎資訊，未來也掌握都市害蟲分布的演變，研究成果2022年10月刊登於國際期刊「經濟昆蟲學雜誌（Journal of Economic Entomology）」。

他感謝民眾與防治公司熱情投入，期望更多人願意動手一起抓蟲，公民力量大，每個小小的樣本，都能為白蟻防治研究做出貢獻。