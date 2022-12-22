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東海親善大使換新裝 走英式凱特王妃風迎新年

中央社／ 台中22日電

東海大學親善大使換新裝，有別國內大學以中式旗袍為主的風格，改走英式凱特王妃風，以明亮的紅白設計呈現東海學生的熱情活力與氣質，用嶄新服裝迎接新年到來。

東海大學今天發布新聞稿表示，2005年創立的東海大學親善服務團是校級社團，隸屬學校公共關係室，成員來自各個科系，在課餘時間接受國際禮儀、美姿美儀、彩妝保養、口語表達、溝通技巧等課程培訓。

親善服務團也擔任校內外重要活動的禮賓接待工作，包括亞洲APO成立大典、台中市政府論壇、大墩美展，以及WBSC-U12壘球世界盃和全國反毒頒獎等大型活動，都能看見東海親善服務團的身影。

東海大學公共關係室主任黃兆璽表示，親善服務團成立至今已邁入第19屆，希望能以嶄新面貌呈現現代青年魅力，邀約東海哲學系校友李卓璞與她的母親廖佳琳共同為東海親善團量身訂製，母女共同討論與設計師李侑芳的團隊巧思下，服裝設計特地打破以往旗袍風格，融入英倫元素。

校方表示，除了典雅的金色旗袍，更加入紅白英倫凱特風格的新制服，兼具西方與東方之美，以全新氣象迎接新一年的到來。

東海大學 旗袍 凱特王妃

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