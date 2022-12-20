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世新大學打造5G校園 元宇宙3D教室解決互動點名問題

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學開創5G元宇宙新世代，展望教育專網、智慧安全校園兩大願景。圖／世新大學提供
世新大學開創5G元宇宙新世代，展望教育專網、智慧安全校園兩大願景。圖／世新大學提供

世新大學雲端暨智能物聯研究中心將5G技術用於校園，進行智慧聯網應用專案開發，朝向5G專網、安全智慧校園兩大願景前進。負責教授高瑞鴻表示，世新大學領先全國140餘所大專校院，擁有5G智慧專網設備開發測試平台，將以數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各個專業，目前已完成元宇宙教室3D建模，結合全媒體中心實物、空間捕捉影像設備與資管系的人像建模技術，解決遠距教學課堂互動、點名、分組討論等情境。

高瑞鴻表示，合作企業瑞擎數位擅長網路鑑識與流量分析，開發出的網路可視化平台、行動網路探針與行動邊緣運算安全平台，讓實驗室學生能接觸資通訊產業的一流技術，為國際化職場做好準備，同時鞏固世新師生的資安保護。

高瑞鴻指出，世新與瑞擎數位正研發建置一套適用於室內的專網，世新5G教育專網與電信業者合作，利用既有的核網與基站再添加邊緣閘道器，成本可大幅降低。過往的5G邊緣運算需要架構5G SA網路，電信業者目前提供的5G NSA與LTE網路並未支援，令市面上許多5G創新應用難以落地，而世新與瑞擎數位研發的特色則在於，可在4G LTE、5G NSA、5G SA的架構下啟用邊緣運算，同時提供網路安全機制，目前已進入技術轉移洽談階段。

世新大學表示，校內各項網路技術整合與新創商業服務測試，合作企業涵蓋台灣大哥大、瑞擎數位等，預計可為世新校園帶來具備低延遲、高頻寬與大連結特性的5G通訊智慧建設，培育5G元宇宙新世代跨域人才。

世新大學 遠距教學 願景

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