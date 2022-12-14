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清寒生想讀文組 父母讚堂姊「懂考電機系」怒批他不孝：只顧自己爽

聯合新聞網／ 綜合報導
文、理組未來出路、薪水常被大眾拿來比較，不少學生因而苦惱該如何選擇未來科系。 圖／ingimage
文、理組未來出路、薪水常被大眾拿來比較，不少學生因而苦惱該如何選擇未來科系。 圖／ingimage

文、理組未來出路、薪水常被大眾拿來比較，不少學生因而苦惱該如何選擇未來科系。一名網友在Dcard分享，因為從小喜愛外國文學，讓他萌生想讀外文系的念頭，不料卻遭父母情緒勒索僅能選擇特定科系，更威脅若不聽勸就要斷絕關係，引起網友熱議。

出身清寒家庭的原PO表示，父母認為他們省吃儉用才讓小孩補習、考上國立大學，「現在卻只顧自己爽讀外文」，甚至舉原PO堂姊為例，稱她還知道要讀電機，將來多賺一點補貼家裡，痛批「身為男生比女生還不如」。

不僅如此，後來原PO還遭父母威脅「只讀電機、資工，連商科都不行」，否則就斷絕父子關係。此舉也讓數學不好的原PO直呼「怎麼辦？」卻也老實道出心聲，「他們辛苦賺錢讓我補習我很感謝，但我不認為他們因此有資格可以干預我讀想讀的系」。

貼文一出也引起網友們論戰。一派網友認為，家長為了自己爽而剝奪孩子興趣，這樣的心態不可取，「叫家人自己去讀電機資工囉！人生不嫌晚，錢要自己賺」、「問他那你當初怎麼不念這些科系賺多點錢」、「我身邊好像真不少這樣亞洲家長」；另一派網友則讚父母相當聰明也很現實，「你看現在工作版跟考試版，真的很現實，爸媽說的多少都有道理」、「家長們都很懂大數據」、「他們父母很聰明」。

文組科系的未來出路、薪水也引起網友議論，「我文科，數理真正爛，如果時空倒流，當時會得憂鬱症也要讀理科。因為不孝順父母沒關係，養活自己很重要」、「家境不好真的不要讀文科，讀不好一直花錢，讀得好更花錢」、「身邊朋友們的真實情況，逢甲理工跟淡江商科，賺比台大、政大、師大文組還多」、「不是不尊重文組，而是喜歡錢，如果讀文組出來錢很多的話，台灣家長就會希望小孩念文組」。

文組 薪水 科系 商科 父母 情緒勒索 Dcard

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