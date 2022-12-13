虎尾科大和4所大學校院合作 建置無人機產業青年人力庫

雲林縣虎尾科技大學除和世界無人機頂尖國家土耳其的大學合作培育人才，昨天更與中正大學等中區校院，締結為夥伴學校，培養無人機產業人才，建置專業青年人才庫，以因應國內無人機產業發展所需。

虎科大對焦無人機產業發展，以飛機工程系訓練場域，培育無人機技術跨域專才，獲得教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」9000萬元補助，並結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，發展無人機智慧研發聚落，啟動產官學交流，包括技術共同支援、設備資源共享、課程協同規畫、業師參與授課、共同編撰教材、甄選培育學生、擬定實習輔導等措施。

為擴大青年國家隊的人才部署，虎尾科大除跨國和土耳其合作，昨天再與中正大學、嘉義大學、吳鳳科大、朝陽科大等校簽署共同合作意向書，約定從教育端導入無人機產業人才實習與就業。

5校將提供在學和在職人才進行培育、無人機技術研發合作，航空科博與科普教育推動，學生實習與就業媒合及國際產學深耕等，強化無人機技術研究和應用，以吸引更多青年投入無人機產業。

中正大學資訊長熊博安指出，中正雖無航太與飛機工程科系，但有化工、通訊、資訊與電機等研發能量，並有無人機電池、通訊裝置、感測裝置等研究，以及永續智慧城市監控中心，可監控多台無人機飛行狀況等，可提供夥伴學校課程資源，共同培育人才。

嘉義大學校長林翰謙表示，嘉大的合作重點將著重在無人機人才的培育，以及應用無人機發展精準林業、農業及動物生態相關領域，並提供農學與理工學院跨域整合資源共同推動計畫。

虎尾科大也將與吳鳳科技大學針對運輸消防技術導入無人機研發，運用無人機觀察火場作為消防決策參考，有助於消防專業人才培訓。虎科大與朝陽科技大學航空機械系，以培育航空機械技術應用人才為合作目標，將師資連結產業需求加速無人機技術產業化。