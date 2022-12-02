陽明交大烏克蘭專案 募台幣4000萬、助26生繼續升學

烏俄戰爭從年頭打至年尾戰火未歇，國內多所大學啟動援助方案，其中國立陽明交大發起烏克蘭學生獎助專案，向企業募得台幣四千萬元，並協助26位烏克蘭學生在陽明交大繼續完成高等教育學業。

歐盟駐台代表Filip Grzegorzewski 11月30日於Twitter發文，參加陽明交通大學烏克蘭專案感恩晚宴，見證陽明交大透過校友及企業捐助，支持26位烏克蘭學生至陽明交大繼續完成高教學習。

陽明交大林奇宏校長表示，烏俄戰爭爆發後，陽明交大善盡國際社會責任，發起烏克蘭學生獎助專案，希望幫助因戰亂導致學業中斷的烏克蘭學生。專案發起後立即獲得企業與校友支持，獲得16家企業及校友響應，募得金額超過台幣4千萬元。在校方與學生們共同努力克服出入境簽證程序、長途旅行及防疫措施等種種困難後，目前已有19名學生正在陽明交大校園就學。

副校長蔚順華表示，本次行動是發揮人飢己飢、人溺己溺的人道救援精神，非常令人動容，也充分展現了陽明交大以具體行動實踐SDGs永續發展的目標。

徐文祥國際長徐文祥則談到，已就學的19名烏克蘭學生修讀領域涵蓋醫學、電機、資訊、管理、人社、工程、生科等學院領域。學生抵台之初，學校安排免費華語課程，學期中也舉辦各式交流活動，協助學生適應在台生活。