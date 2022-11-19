全國智慧製造大數據分析競賽 高科大團隊獨得大獎50萬

2022全國智慧製造大數據分析競賽導入業界出題，並以企業真實資料為基礎，盼藉由競賽提升學界大數據分析能量，總獎金更高達300萬元，今（11/19）於東海大學體育館進行決賽，大研組金獎由國立高雄科技大學商務資訊應用系團隊奪得，獨得50萬元獎金。

全國智慧製造大數據分析競賽今年吸引34所大專校院，包含資工、機械、統計、數學等31個不同領域系所及20間企業團隊，共127隊378人報名，歷經數月選拔於今日決賽競逐各獎項，挑戰高額獎金。

今年大研組金獎由來自國立高雄科技大學商務資訊應用系「大岩壁」團隊獲得50萬元獎金；銀獎則分別由逢甲大學數據科學碩士學位學程與應用數學系「尛姦孨」團隊、國立政治大學統計系「好奘」團隊各獲得25萬元獎金；另再對台大電機工程系、政大廣告系、東吳日文系等團隊頒發每組10萬元優等獎。

為提升國內學、產、研界在智慧製造大數據分析的能量，教育部補助東海大學自107年起舉辦全國智慧製造大數據分析競賽，不同於一般大數據競賽，該競賽導入「業界出題、學界解題」 新模式，以企業真實資料為基礎，累計贊助企業包括上銀科技、公準精密、漢翔航空等近10個機構。

教育部也表示，也曾有企業根據競賽成果、跳出既有思考框架，改變智慧製造上的應用，進而改善加工精密度達50%，不僅提升加工品質和產品良率，更達到追求利潤最大化的目標。

此外，教育部也說，競賽也促進大專校院學生接軌產業應用，並藉由不同專業背景的參賽成員相互競技，為台灣製造產業引入新血及創新想法，利用數據分析與腦力激盪，為產業AI化注入新的活力與希望。