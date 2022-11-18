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虎科大與土耳其攜手發展無人機 跨國結盟提升國防科技

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大和土耳其簽署無人機產學合作簽署備忘錄，加強跨領域交流。記者蔡維斌／攝影
虎科大和土耳其簽署無人機產學合作簽署備忘錄，加強跨領域交流。記者蔡維斌／攝影

俄烏戰爭土耳其的無人機扮演空優的重要角色，虎尾科技大學今天與土耳其跨國策略聯盟，邀集國內兩大發展無人機科技的雷虎和經緯航太公司共同簽署MOU備忘錄，攜手培育人才，將借重土耳其無人機實戰能力，以及虎科大深厚的無人機研究能量，結合產業提升國防科技，朝「無人機國家隊」邁進。

虎尾科技大學今天舉行「台灣土耳其國際產學合作備忘錄」簽約儀式，由校長張信良、土耳其University of the Turkish Aeronautical Association (UTAA)校長Prof. Hasan ERBAY、Fly BVLOS Technology創始人Mr. Kamil DEMIRKAPU、經緯航太董事長羅正方及雷虎科技董事長陳冠如共同簽署，開啟台灣與土耳其無人機國際產學合作新里程。

這次簽約主要以無人機領域為主軸，簽訂跨國合作計畫，藉由國際產學交流，推動聯合研究與技術共享及無人機人才培育、產學專業技訓、國際工作坊、學生實習及無人機研討論壇等，以建立長期策略夥伴關係，提升台灣無人機產業的國際競爭力。

經緯航太董事長羅正方指出，烏俄戰爭土耳其的無機機扮演吃重的角色，尤其對所謂不對稱作戰，無人機相形重要，我國將全力發展無人機，提升國防科技，讓年輕學子登上國際舞台，同時取得土耳其的協作，對無人機國家隊來說也是重要的技術來源。

羅正方說，台灣從半導體到精密製造、新材料再至人工智慧都有良好基礎，尤其虎科大於硬體的航太實力及軟體的AI發展，都有很高的佈局，因此台灣的技術也能輸出至土耳其，基於戰略合作，兩國的國防安全都可邁入下一個更為智慧化的戰鬥體系。

雷虎科技董事長陳冠如也表示，土耳其無人機發展迅速歸功於戰場的實戰經驗，此次藉由虎科大、土耳其UTTA及台、土無人機產業的合作，期許能在無人機領域及學術交流獲得更多資源，並有利於無人機於國防安全的戰術應用。

FBT創始人Mr. Kamil DEMIRKAPU指出，無人機科技應用日益廣泛，企業需要透過國際合作交流加速產業精進，透過學術與教育資源，培育更多人才。UTTA校長Prof. Hasan ERBAY表示，無人機人才培育合作，將鎖定精準農業及工程安全、疾病防治、醫療資源運送與國土安全領域，也希望年輕學子參與研究，接受專業訓練。

校長張信良表示，無人機對台灣科技和國防安全扮演重要角色，虎科大自去年起維運亞洲無人機AI創新應用研發中心，今年並獲教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，虎科大飛機工程系深耕無人機技術十餘年，佔有一席之地，期待透過這次跨國合作，提升無人機國防安全技術能量。

台灣和土耳其將合作發展無人機，人才培育合作方式將鎖定於農業、商業、國防安全與醫療領域。記者蔡維斌／攝影
台灣和土耳其將合作發展無人機，人才培育合作方式將鎖定於農業、商業、國防安全與醫療領域。記者蔡維斌／攝影
虎科大召集台灣和土耳其無人機產學合作簽署備忘錄，由虎科大、土耳其和兩國產業代表簽署。記者蔡維斌／攝影
虎科大召集台灣和土耳其無人機產學合作簽署備忘錄，由虎科大、土耳其和兩國產業代表簽署。記者蔡維斌／攝影
虎科大召集台灣和土耳其無人機產學合作簽署備忘錄，由虎科大、土耳其和兩國產業代表簽署。記者蔡維斌／攝影
虎科大召集台灣和土耳其無人機產學合作簽署備忘錄，由虎科大、土耳其和兩國產業代表簽署。記者蔡維斌／攝影
虎科大和土耳其簽署無人機產學合作簽署備忘錄，並結合產業界加強跨領域交流。記者蔡維斌／攝影
虎科大和土耳其簽署無人機產學合作簽署備忘錄，並結合產業界加強跨領域交流。記者蔡維斌／攝影

土耳其 俄烏戰爭 虎尾科技大學

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