清華大學蟬聯台灣永續典範大學獎首獎

國立清華大學二度蟬聯「台灣永續典範大學獎」首獎！由台灣企業永續學院主辦的第15屆「TCSA台灣企業永續獎」昨頒獎，清大在47所參與大學中脫穎而出，綜合評比名列第一，勇奪首獎，並在單項評比中獲得「大學永續報告書金獎」。

評審團指出，清大結合課堂學習、校園活動、服務學習、社會體驗，以擴大學習場域、豐富學習內容，促成多元、彈性、跨域的學習環境及創新教育模式，培養具有在地關懷與全球移動力的跨領域人才。另由學校永續發展委員會的運作，制定清大永續發展策略，統合校內外資源，推動跨域合作，引導教師全面開展永續發展目標的推動，實現了清華校訓「自強不息，厚德載物」所揭示的永續發展目標。

永續獎總召集人簡又新讚許清大在國內大學中率先設立永續長（CSO)及旭日計畫照顧弱勢生的做法。除由副校長戴念華擔任永續長，全校26個行政及教學單位均設永續長，組成永續發展委員會，以區域創新中心為執行單位，整合全校之力來落實永續發展目標。清大自2013年即增設「旭日組」招生管道，招收社經地位相對弱勢、資源較為缺乏但具潛力的優秀學生，入學後並發給旭日獎學金。

頒獎典禮昨天下午在台北圓山飯店舉行。由校長高為元代表清華大學領獎，從立法院長游錫堃的手中接過這項肯定清大永續發展成就的獎座。

高為元指出，在研究領域，清大將提供師生更多機會，透過跨領域研究回應聯合國17項永續發展目標；在教學層面，清華將繼續啟發每位師生的能力與責任，一起落實並做出正面的影響；在行政層次，學校資源的布局分配都考量運作的永續性，包含校務基金、能源使用及綠化等；與外部的互動方面，則將建構共同發展的平台，尋求與政府、業界的合作與互補，提出創新思維及解決方案。

清華大學副永續長林福仁說，大學最重要的任務就是研究、教學與服務。因此，在推動永續發展目標之初，就鼓勵校內師生將進行中的研究與永續發展目標對應標註。今年更發展出智慧自動標註系統，將師生研究與聯合國的17 項永續發展目標如「潔淨水質及衛生」、「保育水域生態」、「消弭不平等」等目標連結。

清大今年推動永續更擴大學生參與。除選出15位學生永續大使，清大服科所碩二生黃川還創辦了「清華綠點點」團隊，舉辦永續沙龍，要將永續的點子在校園裡從點連成線，再擴大到面；未來還將設立「永續泡泡」平台，鼓勵學生拋點子、找伙伴、推活動。還和其他學生永續團隊合作，如「維修聊天室」，鼓勵大家把壞掉的生活用品如小家電等拿來維修更新。還有學生團隊「RElec」回收充電器、耳機、線材等電子廢棄物再生利用。