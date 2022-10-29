政大包種茶節今登場 高中生盼「包中」商學院詢問度高

112學年多元入學各招生管道將於近期陸續開跑，國立政治大學今日（10/29）舉行包種茶節，包括台中一中等中南部高中約有上千名學生參與，了解科系狀況和升學資源。校長李蔡彥指出，「資訊通識」已是政大學生必修學科，未來也將開設AI相關課程；教務長林啟屏也期許，高中生可於包種茶節中先了解科系，找出人生方向。

政大今擴大舉辦年度盛事包種茶節，校內37個系所包括國防學士班，以及友校國立陽明交通大學與國立台北藝術大學等均一同共襄盛舉，也由於新學年度考試招生將陸續開跑，政大也統計，包括中南部名校台中一中、嘉義女中等全台上千名高中生均一同參與，提前了解學系狀況。

台中一中高二學生由師長帶隊前來，他們表示對政大法政相關科系感興趣，希望透過活動了解相關學系特色及課程；來自台中文華高中同學清晨六點就出門，其中一位高三學生未來想創業，他表示，想藉活動了解政大企管系或商學院相關科系。

校長李蔡彥指出，政大是人文社會學科發展最完整的頂尖大學，如外交系等更是全國唯一。學校也特別重視國際化與多元學習，去年加入台灣聯合大學系統後，學生們均可自由跨校選課。

李蔡彥也強調，數位匯流時代下每個人都應了解並掌握科技，資訊通識已是政大同學必須修習的基本學科，未來也會開設AI相關課程，期許政大畢業生未來均能成為具有社會人文精神的領導者。