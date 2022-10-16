發霉又生鏽！宿舍淋浴間如鬼片現場 學生無奈：忍一年搬走
大學宿舍環境會影響許多學生的居住品質，有大學生網友在網路上發文抱怨自己學校的淋浴間環境髒亂、充滿黴菌，讓人看了就不想洗澡，更有人忍一年後直接搬出去住，也有其他網友建議校方應重視學生的意見並改進。
高雄某間科技大學的同學在Dcard上發文表示，校內第一宿舍的公共淋浴間發霉生鏽、無人清理，更是直呼「才剛開學就長這樣，忍了一個月實在受不了」。
曾經住宿過的同學表示，去年忍了一年終於搬出去自己住，就一個字「爽」，形容先前每天都在洗「戰鬥澡」，淋浴間內一堆黃垢、還有排水孔的頭髮，甚至有人把用過的衛生棉、護墊留在裡面，每週掃完大概維持一兩天就不行了，直呼「每次看了都反胃，超噁」。
也有其他大學的網友跳出來批評表示，原PO學生宿舍淋浴間環境差，有壁癌、還有污垢，若是自己根本不敢洗，更反問其他人「你們敢洗嗎？」並表示寧可直接在外租屋，也不願意住在這種宿舍，建議校方應重視學生意見、浴室改建。
許多網友紛紛表示，「居然有比我們學校還慘的宿舍，辛苦了」、「看了就不想洗⋯好可怕，學校沒錢修嗎」、「連廢棄軍營都好多了」、「會不會水龍頭的水質也有問題，感覺待久會生病欸」、「太久沒人刷吧」。
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