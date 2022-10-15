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清大自行車社提供免費修車 幫學生減輕負擔

中央社／ 新竹市15日電

國立清華大學經校方駐警隊清理校內廢棄及無主腳踏車，計有555輛將開放師生認領，認領者若有需求，自行車社學員發起免費整修、只需支付更換的零件費，減輕學生經濟負擔。

清華大學經濟系四年級學生黃聖霖接受中央社記者訪問表示，他是學校的自行車社成員，每年學校都會有無主腳踏車的認領活動，讓原本可能淪為廢棄物的腳踏車，有了再活用的機會，而自行車社就提供免費修理服務，只需收取零件費用，即可讓腳踏車恢復使用功能。

黃聖霖說，透過認領方式，能有效改善校園中無主單車的現象，讓原本被畢業離校的主人棄置的車輛，再度的被學弟妹傳承，繼續使用，也很符合再利用的永續概念。

黃聖霖表示，從認領單車過程，也讓同學更能認識單車，以他來說，在大一時認領一輛腳踏車後，開啟他對保養、維修腳踏車的興趣，甚至還開設粉絲團記錄為同學修車過程。

黃聖霖指出，在認領的腳踏車中，有各種不同造型、款式，如變速車、淑女車等，多數車況有出現生鏽情形，或是變速器有問題，但學校也會經過把關，挑選車況尚可的腳踏車給學生認領。

「換一下零件就好了」黃聖霖說，每年清大自行車社都會在現場擺攤，為領完車的同學進行評估，並舉辦大修車活動，為校內的同學提供修車服務，只需負擔零件費，也讓社員有修車的經驗，傳承修車技術，共推舊自行車環保再利用觀念。

此外，黃聖霖說，修車前，有經驗社員會宣導工具正確使用觀念，修車者也可提問問題，包括騎乘狀況等，希望能延長自行車使用壽命，同時教導正確的騎乘姿勢，降低騎乘自行車發生危險的可能性。

腳踏車 自行車 單車

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