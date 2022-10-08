工學院長爆冷出線 台大新校長陳文章：打造引領世界的學府

備受各界矚目的台灣大學新任校長昨傍晚選出，台大工學院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍，當選第十三任校長，明年一月八日上任。遴選委員會表示，陳文章具備國內外聲勢、研究成果斐然，擔任工學院長期間亦提攜其他學院，對台大平衡發展有獨到作法，受到遴選委員肯定。

已六十五歲的台大現任校長管中閔，去年十月因年齡之故盼世代交替，表態不續任校長，任期將於明年一月七日屆滿。陳文章預計明年一月八日上任，遴選委員會將備齊相關文件，由台大校方報請教育部聘任；教育部則回應，將依照程序函覆。

陳文章書面聲明表示，擔任校長會以學校進步、師生成就為職責，也將持續發展領航國際的重點領域，強化招生策略連結和國際教育、激勵師生研究和學生自主學習研究動能；未來也會持續充實財務規畫及募款，打造台大成為引領世界的學府。

今年五十九歲的陳文章，為美國羅徹斯特大學化工博士、現任台大工學院長，也是亞洲材料科學院院士，專長為電子與光電高分子、高分子奈米材料，過去曾拿過三次國科會傑出獎、教育部學術獎、台法科技獎、英國皇家化學學會會士、日本高分子學會國際獎等國內外學術獎項。

遴委會發言人吳俊傑表示，陳文章擔任院長期間成績斐然，不只為工學院帶來資源也照顧到其他學院，可見對學校平衡發展有獨到的作法。

遴委會召集人梁賡義表示，陳文章看到了台大是綜合型大學的特質，且每個學院各有所長但資源不一，期許持續促進各個學院間的互動，加上募款、爭取外部資源，並期望做到校內均衡發展，治校理念得到委員的肯定。

台大校長遴選總計六人進入最後階段，除了陳文章外，還包括台大現任研發長李百祺、前代理校長郭大維、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成以及台大癌症醫院分院院長楊志新，昨鄰選委員會約花費一個半小時選出新任校長。

對於陳文章出線，黃瑞仁說，台大即將建校百年，新任校長要承擔很大的責任，期盼帶領台大邁向國際、邁向未來。

楊志新則說，陳文章在學術、理念表達與大家想法非常一致，期待帶領大家走向更好的台大。葉丙成也在臉書預祝陳文章，以他豐富的歷練，帶領台大到新的高度。