台灣與立陶宛產學合作！中山大學開發高功率薄片雷射

中山大學團隊結合國內大學、企業與立陶宛雷射公司的切磨拋與鍍膜技術，在國科會、教育部及外交部經費支持下，架設完成驗證的第一台「高功率薄片型雷射」，立陶宛雷射協會會長Dr. Gediminas Račiucaitis特別參訪中山，雙方助攻台立雙邊雷射科研領域，期能提升台灣晶體材料工業、雷射加工與測試等研發能力。

首任立陶宛駐台代表盧百利Paulius Lukauskas日前抵台履新，立國參訪團中，雷射協會會長Dr. Gediminas Račiucaitis至中山大學進行為期3天的深度訪問，由材料與光電科學系教授兼國際長周明奇陪同，參訪中山晶體研究中心與光電系超快高功率雷射與高速光學量測中心，包括晶體生長實驗室、光電技術與材料診斷實驗室、理論光電實驗室及光電調變實驗室等。

立陶宛雷射工業與相關技術應用為世界尖端，雙方討論雷射與晶體材料技術及相關產業發展需求，也在學生展演實驗時交流解說，助力中山大學光電與材料相關人員與立陶宛科學與技術中心間的合作與人才培育。

中山大學團隊材光系教授周明奇、光電系教授李晁逵、副教授林元堯團隊與中央大學教授鍾德元，聯手企業研發第一件台立產學成果—「薄片型雷射」，大家進行交流與討論。周明奇指出，薄片型雷射為一重要的高功率雷射，體積小、可提供高散熱功能，應用面廣但難度相當高。本次Dr. Račiucaitis提出許多包含散熱、塗層及黏合的建議，也參訪光電系副教授林元堯「旋光雷射」與工學院副院長邱逸仁「高速矽光子與半導體積體光子」相關實驗。

中山大學表示，今年初在立陶宛FTMC中心成立臺立半導體暨材料科學中心。中心的研究議題即聚焦於「次世代化合物半導體的雷射切割」及「開發高功率薄片型雷射晶體」等，結合中山大學的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢，共同發展先進雷射系統。