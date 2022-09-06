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台大校長遴選推薦投票 6人闖入第二階段3人遭刷

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台大校長遴選校務會議今投票 共6人通過推薦

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，工作人員逐一開箱唱票。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，工作人員逐一開箱唱票。記者潘俊宏／攝影

台大校長遴選委員會今天針對9位候選人李百祺、郭大維、陳文章、陳聰富、張耀文、黃瑞仁、黃慕萱、葉丙成與楊志新等投票，需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人並進入第二階段遴選，結果李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成與楊志新通過獲得推薦。

台大校長遴選委員會已於7月上旬召開遴選委員會議，8月中下旬分別邀請候選人在校內公開說明治校理念，今天則舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後進入第二輪遴選階段，將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行訪談，安排10月初與候選人逐一面談，預計於10月8日前選出新任校長。

台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，台大校長管中閔到場宣布結果有6位候選人通過獲得推薦。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，台大校長管中閔到場宣布結果有6位候選人通過獲得推薦。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，台大校長管中閔到場宣布結果有6位候選人通過獲得推薦。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，被遴選者需獲全體委員三分之一以上推薦票數才能成為候選人，台大校長管中閔到場宣布結果有6位候選人通過獲得推薦。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，台大校長管中閔（右二）在開票前前來關心選務狀況。記者潘俊宏／攝影
台大校長遴選今晚在校務會議投開票，台大校長管中閔（右二）在開票前前來關心選務狀況。記者潘俊宏／攝影

校長遴選 台大 葉丙成

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