台大校長遴選校務會議今投票 共6人通過推薦

高雄醫學大學（簡稱高醫）身為南臺灣第一所醫學大學，以成為「具有社會影響力的一流醫學大學」為願景，旨在培養醫學專業教育之外，兼具察覺弱勢群體生活與健康需求的態度與知能，進而以培育「具備人文關懷且願意投入弱勢醫療服務之醫療人員」為目標。鑒此本校以醫學照護支持系統開展與那瑪夏區20餘年之合作根基，並藉由大學社會責任實踐（USR）計畫將兩地的合作延伸至人才培育及部落永續發展等面向，將計畫目標對焦於SDG3：良好健康與福祉，培養「健康的人才」促進社區健康及社會福祉；SDG4：優質教育，培育學校學生具備跨文化能力及解決問題的能力，並與地方共同培育在地所需之農業及健康照護人才；及SDG13：氣候行動，培養「能與環境健康互動的人才」，達成社區與環境永續發展之目標。

2022-09-06 15:25