嘉義大林慈濟醫院引進冷凍消融術 心房顫動毋免驚

大林慈濟醫院昨天上午舉辦「清心俱樂部」病友活動，配合中華民國心律醫學會2022心動列車衛教講座，由心臟內科主任醫師李易達針對「心房纖維顫動」進行專題演講，以「心臟怦怦猜 中風丟真壞」為主題，與病友們分享相關訊息。

心房纖維顫動患者中風機率是一般人的5倍，要預防中風發生，每天固定服藥很重要！醫師李易達指出，正常心跳是心室、心房依序收縮，而心房顫動則是心房以快速且不穩定的方式收縮，心房不規則（顫）跳動每分鐘高達350至700下，年紀越大發生的比例越高。

大林慈濟醫院指出，罹患心房顫動的患者，若未接受治療，死亡率是一般人的2倍，心衰竭的機會是一般人的3倍，中風的機率更高達5倍，只要尊從醫囑每天按時服用抗凝血劑，就可降低風險。

李易達表示，心房顫動會大幅增加中風的風險，主要是因為心跳太快，心臟無法好好收縮，左心房血液滯留形成血塊，當血塊流出心臟，跑到身體各處，可能會造成腦中風、腸中風、腎臟中風或肢體中風。若醫師評估中風風險高者，需每天固定服用抗凝血劑，以預防中風的發生。

李易達指出，持續性及永久性心房顫動可以使用藥物控制心跳，陣發性心房顫動較易發生心律不整，可使用藥物、電燒或冷凍消融方式進行治療，改善心房顫動，而大林慈濟醫院最近引進的冷凍消融術則是採用急速冷凍，以液態笑氣在2至3分鐘內完成肺靜脈完整阻隔，手術時間約只需2至3小時，縮短一半手術時間，讓雲嘉區民眾可以就近接受治療，術後約8成患者顯著改善症狀，約6成患者不再復發心房顫動。