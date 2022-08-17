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台大校長候選人黃瑞仁盼推「自由第二主修」、職員彈性薪資制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說明治校理念。記者許維寧／攝影
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁說明治校理念。記者許維寧／攝影

台大今天（8/17）舉辦候選校長治校理念發表會，由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成分別進行40分鐘政見說明。針對近日論文案，黃瑞仁表示，正直、誠信是台大一定要堅守的價值，教師也是學生的典範，除了是經師也要當人師，台大更應堅守獨立自主、超脫黨派的精神。

黃瑞仁接受媒體聯訪時回應近日學倫案，以及國發所教授陳明通被批為政治人物「學位量產機」。黃瑞仁表示，特別於治校能力上提到「善良、正直、誠信」絕對是台大要堅守的價值，教授是引領技術的先驅，也是學生的學習、行事為人的典範，容易影響學生一輩子的價值觀，任何行為都應秉持誠信。

黃瑞仁也說，台大教授百百種，但教授終歸是學生的典範，除了是經師也要當人師，未來若當上校長也會持續宣示道德理念。

此外，近年來台大屢屢受迫於藍綠兩黨的政治力，黃瑞仁也回應，台大必須堅守原則，學術獨立應自主並以學生為主體、超脫於黨派，台大才能成為台灣的重要資產，若當上校長，該堅守的一定會堅守。

黃瑞仁出生校長書香世家，爾後到台大金山、雲林分院等進行服務。黃瑞仁表示，持續拓展台大的國際視野，人才引進最重要，希望以國際層級研究獎項為目標，帶領台大在學術研究領域深耕，並與日本、歐美、韓國從小至實驗室，大至大學等建立連結，甚至建立雙聯學位，亦能增加國際排名。

於創新突破上，黃瑞仁說，盼推動自由第二主修、強化公開線上課程質量，並規劃數位科技、人工智慧等基礎課程，並與人文科學教育推動跨領域課程，也尊重各個領域的專業與特質，對不同科系不再單一標準評量，如文學院的教師以中文為專長，若總是以英語評比優良傑出教師，「這些老師恐一點機會都沒有。」

黃瑞仁也盼提供給學生創新突破的台大校園，盼藉由創校基金、輔導創業及企業借調協同合作辦法，鼓勵師生創新、落實技轉，設立全校性與產業對接的單位，創造更大價值。

教師權益方面，黃瑞仁說，盼建立彈性薪資制度，肯定資深職職員的付出；現任師生和退休教職員台大醫院則會給予就醫協助，如開設門急診綠色通道，「給老師一個方便。」並提供長照資源服務，建置高齡友善的校園。

黃瑞仁也強調，教育除了追求優異也要確保公平。希望深化希望入學制度，提升錄取經濟不利學生比例、募款成立獎學金並補助學生參與國際交換。也希望了解各院系所的需求，並支持稀有領域人才培育。

台大

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