聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大兩官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學今晚也淪陷，研發處網頁傳出災情，就連研發處也中鏢。圖為台大研發處網頁。圖／讀者提供
台灣大學今晚也淪陷，研發處網頁傳出災情，就連研發處也中鏢。圖為台大研發處網頁。圖／讀者提供

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多個政府網站遭駭客攻擊，被換上與中國大陸相關的圖片或字樣，沒想到台灣大學今晚也淪陷，不僅教務處網頁被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，就連研發處也中鏢。台大校方稍早表示，有關駭客入侵本校教務處及研發處的首頁一事，本校已啟動應變程序，目前先關閉這二個單位的首頁，並積極修復中，待處理完後會再重新上線。

有台大學生今晚截下教務處網頁遭入侵的圖片，分享在臉書NTU交流版，可見網頁大面積被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，且背景為深紅色，也吸引學生留言表示「老大哥也在看這篇文」、「相信很快又會上微博熱搜了」、「論文相似度指標也流出去了嗎」。

沒想到除了台大教務處被駭客攻擊，稍晚又有學生發現台大研發處也淪陷，從網頁可見，左上角也被換上「世界上只有一個中國」的深紅色圖片。不過台大教務處、研發處網頁目前都已無法顯示。

台大稍早回應，有關駭客入侵本校教務處及研發處的首頁一事，本校已啟動應變程序，目前先關閉這二個單位的首頁，並積極修復中，待處理完後會再重新上線。

台灣大學今晚也淪陷，教務處網頁傳出災情，就連研發處也中鏢。圖為台大教務處網頁。圖／讀者提供
台灣大學今晚也淪陷，教務處網頁傳出災情，就連研發處也中鏢。圖為台大教務處網頁。圖／讀者提供

台大 駭客

延伸閱讀

台大教務處網站被駭「只有一個中國」 校方：正在處理中

裴洛西訪台 印度學者：可從台灣身上學習3件事

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

中國：美軍飛彈測量艦 駛入沖繩南方海域

相關新聞

禍不單行！台大教務處官網遭駭換圖 研發處網頁也淪陷

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多個政府網站遭駭客攻擊，被換上與中國大陸相關的圖片或字樣，沒想到台灣大學今晚也淪陷，不僅...

台大教務處官網被駭「只有一個中國」 學生：偉哉資安

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多處公部門網站及系統遭駭客攻擊，沒想到連台灣大學教務處網站也淪陷。有網友發現，台大教務處網頁今晚被換上「世界上只有一個中國」的紅背景圖片...

台大兩官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應了

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多個政府網站遭駭客攻擊，被換上與中國大陸相關的圖片或字樣，沒想到台灣大學今晚也淪陷，不僅...

數學物理都不會！她曝讀「醫學系」很簡單 網揭內幕：真的不難

普遍來說，大學時期就讀的科系攸關未來的職涯發展、社會地位、薪資等，其中「醫學系」更被許多學子視為第一志願。然而，近日就有一名女網友PO文指出，男友說醫學系都...

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

近年來受少子化衝擊，自2014年以來，不少大專院校因營運不善面臨退場命運。Dcard上一名網友分享，前陣子友人為了檢視台灣高教崩塌現況，在一同跑透全台實地探訪後，卻讓她對教育部處理高教退場的能力感到懷疑...

大學報到佳話 母子三人同系所

彰化縣明道大學昨舉辦新生「親師見面會」，智慧暨精緻農業學系公費班大三學生劉兆硯的弟弟劉育睿是同一學系公費新生，最特別的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。