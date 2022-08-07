台大兩官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應了

美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣多個政府網站遭駭客攻擊，被換上與中國大陸相關的圖片或字樣，沒想到台灣大學今晚也淪陷，不僅教務處網頁被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，就連研發處也中鏢。台大校方稍早表示，有關駭客入侵本校教務處及研發處的首頁一事，本校已啟動應變程序，目前先關閉這二個單位的首頁，並積極修復中，待處理完後會再重新上線。

有台大學生今晚截下教務處網頁遭入侵的圖片，分享在臉書NTU交流版，可見網頁大面積被換上斗大的「世界上只有一個中國」標語，且背景為深紅色，也吸引學生留言表示「老大哥也在看這篇文」、「相信很快又會上微博熱搜了」、「論文相似度指標也流出去了嗎」。

沒想到除了台大教務處被駭客攻擊，稍晚又有學生發現台大研發處也淪陷，從網頁可見，左上角也被換上「世界上只有一個中國」的深紅色圖片。不過台大教務處、研發處網頁目前都已無法顯示。