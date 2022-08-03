清大材料畢業生截肢重生 抗癌女勇士一隻腳留學德國

周大觀文教基金會今天在台南頒獎表揚抗癌勇士，13歲罹患骨肉癌，歷經13次手術，大二失去左腳的李欣恬，今年自清大畢業，她把大病視為因禍得福，把苦難當成化了妝的祝福，除獨自到波蘭打工換宿，並到德國當交換學生，展現生命韌性，將持續攻讀碩士，希望未來能從事能源材料的研究，為地球盡分心力。

國二那年李欣恬快樂去上音樂課，走路時被同學發現她的膝蓋怪怪的，好像一邊大一邊小，卻也不以為意，回家後順口說起，父親也認為左膝較腫，於是到醫院照X光，發現有12公分大的腫瘤，隔天就直奔台北榮總檢查，確定是罹患機率百萬分之一的骨肉癌。

「從那一刻起，自己的人生就不一樣了。」李欣恬說，快樂時光戛然而止，經常南北奔波，以醫院為家，由於爸媽的假都請完了，母親辭去工作，專心陪她跑醫院。歷經腫瘤切除、自體骨重建、裝人工工血管等共13次手術，希望能保住左腳，但大二時因腫瘤包覆大動脈，且重要神經血管也被嵌住，最後截肢。「手術前夕，我在左腳上寫著，謝謝你19年來陪伴，我們一起去了好多地方，做了很多瘋狂的事，辛苦你了，天堂見。」

截肢是痛不欲生的失去，但沒有打到李欣恬。從小就品學兼優的她，罹患骨肉癌後，行李箱都帶著教科書、講義，麻醉或止痛嗎啡消退後就抓緊機會讀書，她說，生病後反而更認真讀書，「因為我知道，好好念書才能救自己。」申請上清大材料學系後努力讀書，積極參加社團，到偏鄉服務弱勢孩童，也挑戰自己，到波蘭打工換宿。

左腳截肢後，看到有些輪椅族還是能打籃球、出國玩，甚至活得比以前更精彩，復健後重返校園，並將罹癌截肢的心路歷程化為文字，獲得文薈獎大專社會組全國首獎，也陸續榮獲鄭豐喜社福論文優等、總統教育獎、清大行健獎。

李欣恬大四到德國列斯敦大學交換學生半年，之前也申請上公費，將繼續攻讀材料碩士，希望未來能從事能源材料的研究，為地球盡分心力，也希望能幫助更多人。